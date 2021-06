20 Kinder und drei Erwachsene erringen Gürtel

Kampfsport

+ © Luca Baglieri Geschafft! Die Prüflinge halten ihre Urkunden ganz fest. 20 Kinder haben sich ihre Caps erkämpft. © Luca Baglieri

Qwan-Ki-Do-Abteilung des TSV Rade verzeichnet Prüfungserfolge im traditionsreichen Kampfsport aus Vietnam.

Die Qwan-Ki-Do-Abteilung des TSV Radevormwald unterrichtet seit mehr als 20 Jahren Kinder und Erwachsene in der traditionellen vietnamesischen Kampfkunst. Jetzt standen für 20 Kinder und drei Erwachsene die nächsten Cap-Prüfungen (Gürtelprüfungen) auf dem Programm. „Diese absolvierten alle mit Bravour“, teilte Sprecher Luca Baglieri mit.

Bei den Mädchen und Jungen ab sieben Jahren erhalten die Kinder pro bestandene Prüfung einen roten Streifen (Cap) auf ihre weiße Scherpe. Nach dem vierten roten Streifen, gibt es einen Lilagurt, auf dem dann pro Prüfung ein weißer Streifen aufgenäht wird. Die Erwachsenen erhalten einen blauen Streifen pro bestandener Prüfung auf ihre Scherpe.

Ein Überblick über die erfolgreichen Prüflinge. Kinder – 1. Cap rot: Amanuel Belay, Talha Kazanci; 2. Cap rot: Julian Frielingsdorf, Samuel Almeida; 3. Cap rot: Leonie Uhlir, Carina Holstein, Jannes Wischnewski, Ilya Weiss, Jonas Mann, Aaron Lausberg, Leon Reimer, Luis Delgado, Maksim Wilhelm, Maxim Weiss, Moritz Courtz, Bastian Blum, Finja Ermel; 4. Cap rot: Florian König; Lilagurt: Jason Reimer.

Lilagurt 1. Cap weiß: Frank Büttner; Erwachsene – 1. Cap blau: Maren Milde, Dennis Blasberg, Max Filippov.

Das Qwan-Ki-Do-Training findet dienstags und donnerstags in den Budoräumen der Halle 2 an der Hermannstraße statt. Kinder ab fünf Jahren trainieren von 17 bis 17.45 Uhr unter Leitung von Vo Su Luca Baglieri (3. Dang), Jugendliche und Erwachsene ab 13 Jahren trainieren von 18.30 bis 20 Uhr unter der Leitung von Salvatore Baglieri (5. Dang und Nationaltrainer für das Qwan Ki Do in Deutschland). Das Qwan Ki Do schult die Wachsamkeit. „Schon nach einiger Zeit nimmt man bei regelmäßigem Training seine Umgebung aufmerksamer wahr. Diese Aufmerksamkeit, gekoppelt mit einem Gespür für jede Situation, sind die halbe Miete, wenn es darum geht, gefährlichen und gewaltsamen Situationen schon vorab aus dem Wege zu gehen“, heißt es in der Abteilung.

Sport besteht aus chinesischen und vietnamesischen Elementen

Das Qwan Ki Do ist eine asiatische Kampfkunst, deren Ursprünge 4000 Jahre zurückreichen. Sie beinhaltet chinesisches und vietnamesisches Erbe. Der Zusammenschluss der verschiedenen Stile erfolgte durch den in Frankreich lebenden vietnamesischen Großmeister Pham Xuan Tong, der aus seinen Erfahrungen heraus eine neue Kampfkunstmethode entwickelte. Die moderne Kampfkunst Qwan Ki Do enthält vor allem Hand-, Fuß-, Sprung-, Fege- und Scherentechniken, Tiertechniken wie die des Tigers (Ho), des Kranichs (Hac), des Affen (Hau Nhi), der Schlange (Xa) und des Drachen (Long) sowie zahlreiche Waffentechniken des Co Vo Dao, wie zum Beispiel Stock (ein-, zwei-, dreiteilig), Säbel, vietnamesisches Schwert, Lanze und andere. rue/nal

Weitere Infos www.qwankido-radevormwald.de