Kinder begeben sich auf die Spuren des Apostels Paulus

Mara und Robin Köster malen eine gebastelte Taube an und Amanda (v.l.) arbeitet an der Geschichte von Paulus.

Die Sieben- bis Zwölfjährigen, die an der Ferienwoche der Lutherischen Kirchengemeinde teilnahmen, beschäftigten sich spielerisch und kreativ mit der biblischen Figur Paulus.

Von Cristina Segovia-Buendía

Die biblische Figur des Paulus brachte den Menschen das Christentum näher. Wie er lebte, wohin er überall reiste und was er dort tat, rekonstruierten Sieben- bis Zwölfjährige spielerisch und kreativ während der Osterferienwoche der Lutherischen Kirchengemeinde im Paul-Gerhardt-Haus.

„Jeden Morgen führen wir ein kurzes Theaterstück über die Paulus-Geschichte auf“, sagte Jugendleiterin Julia Müller. Auch Kirchenmusikerin Angelika Kozinowski-Werler beteiligte sich mit einem musikalischen Programm an der Ferienwoche. „Wir haben in der Kreativ-Werkstatt eine Friedenstaube aus Salzteig gebastelt und angemalt“, berichtete Müller. Auch ein Leporello wurde gebastelt, in das jeden Tag ein neues Bild der Geschichte eingeklebt und von den Kindern ausgemalt werden konnte.

Neben Spielen und gemeinsamen Mittagessen verbrachten die Kinder einen Tag im Erlebnismuseum Phänomenta in Lüdenscheid. Der Bezug zur Paulus-Geschichte: die Wunder des Lebens. Ein Höhepunkt war die gemeinsame Übernachtung.

Mia (7) nahm zum ersten Mal am Ferienprogramm der Gemeinde teil: „Das Basteln gefällt mir besonders gut“, berichtete das Mädchen. Julia (11) kennt die Gemeinde: „Es ist immer schön hier.“ Lias (7) war bereits beim Kindertag dabei und fand es so gut, dass er auch beim Osterferien-Programm dabei sein wollte. „Mir gefallen die Spiele besonders gut und dass hier alle so nett sind.“ Emily (10) fand die Paulus-Geschichte spannend: „Ich finde es schön hier, weil auch die Betreuer sehr nett sind.“

Die beiden 16-jährigen Nora und Anna unterstützten das Team um Julia Müller. „Ich habe selbst immer als Kind mitgemacht und hatte immer großen Spaß. Und weil ich altersbedingt nicht mehr mitmachen kann, wollte ich zumindest als Betreuerin dabei sein“, erklärte Nora.

Nach Ostern ist vor dem nächsten Ferienspektakel, das mit dem Kids-Camp um Christi Himmelfahrt ansteht. Vom 19. bis 21. Mai werden bis zu 20 Mädchen und Jungen zwischen neun und zwölf Jahren auf dem Gelände der Kulturgemeinde campen. Infos unter www.ev-jugendrade.de.