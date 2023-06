Kinder an die Macht beim Sommerfest

Viel Programm in der Kita Pusteblume.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Wer demnächst ein richtig tolles Fest auf die Beine stellen will, sollte vielleicht die Kinder des Kinderhauses Pusteblume fragen. Denn die Ein- bis Sechsjährigen wissen offenkundig sehr genau, wie man eine tolle Party schmeißt. In und um das Kinderhaus an der Rochollstraße feierten am Samstag Kinder, Eltern und Ehemalige samt dem Kita-Team ein kunterbuntes Sommerfest.

Wie Kita-Leiterin Katrin Pfeiffer berichtete, hatten die Kinder viele Ideen gesammelt, über die am Ende abgestimmt wurde. „Die Kinder haben sich ein Bällebad und einen Schokobrunnen gewünscht, Stockbrot und Murmel-Schatzsuche im Sandkasten.“ Das Kita-Team hatte sich eine Kinderaufführung ausgedacht und dafür auch Cheerleader eingeladen, die mit den Kindern einige Übungen ausprobierten.

Und weil Bewegung bekanntlich hungrig macht, hatten sich die Kinder fürs Buffet natürlich selbstgemachte Pizza der hauseigenen Köchin gewünscht. Eltern brachten ihre Crêpes-Eisen mit, um leckere Pfannkuchen zu backen „und nach einer gemeinsamen Aufführung unseres einstudierten Bewegungsliedes“, verriet Pfeiffer, „kommt der gewünschte Eiswagen vorbei. Der darf bei keinem Fest fehlen.“

Lange Zeit musste das Kinderhaus aufgrund der Pandemie auf ein geselliges Sommerfest verzichten. „Erst im vergangenen Jahr haben wir wieder gefeiert, allerdings erst nach den Sommerferien im August“, erklärte Pfeiffer. In diesem Jahr fand das Fest wieder regulär kurz vor dem Sommerurlaub statt. Es bietet jedes Jahr Gelegenheit, sich im entspannten Ambiente zu begegnen. „Im Alltag haben die Eltern eher wenig Zeit, untereinander ins Gespräch zu kommen“, erklärte Pfeiffer. Jetzt saßen Eltern bei Kaffee und Kuchen im Garten zusammen, plauderte und knüpften Kontakte.

Ehemalige melden bereits ihre eigenen Kinder in der Kita an

Doch auch Ehemalige nutzen traditionell gerne das Fest, um ihre alte Kita zu besuchen. Viele ältere Geschwisterkinder, die früher selbst mal das Kinderhaus besuchten, schauten ebenfalls vorbei. Für die Erzieher sei das jedes Mal ein besonderer Moment, sagte Pfeiffer. „Es ist schön, zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln, wie sie wachsen und ihren Weg finden. Es ist schön, dass wir mit ihnen verbunden bleiben.“ Besonders freue es die Leiterin, dass ehemalige Kita-Kinder mittlerweile ihre eigenen Kinder im Kinderhaus anmelden.