Katholische Grundschule: RUA ist gegen einen Neubau

Umzug angedacht

+ © Wolfgang Scholl Blick auf das jetzige Gebäude der KGS Lindenbaum. Es genügt nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Schule. © Wolfgang Scholl

Antrag: Lindenbaumschule könnte an die Hermannstraße ziehen.

Von Stefan Gilsbach

Die Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) möchte prüfen lassen, ob die Katholische Grundschule Lindenbaum im Schulzentrum an der Hermannstraße untergebracht werden kann. Grundsätzlich möchte die RUA die „Nutzung vorhandener und möglicher neuer Schulgebäude in Radevormwald“ diskutieren und hat einen entsprechenden Antrag für den kommenden Schulausschuss am Montag eingereicht.

Die Katholische Grundschule Lindenbaum ist derzeit in einem in die Jahre gekommenen und räumlich beengten Gebäude untergebracht. Die Verwaltung schlägt daher einen Neubau an der Blumenstraße vor.

Die RUA-Ratsmitglieder Thomas Lorenz und Klaus Haselhoff werfen die Frage auf, ob ein Neubau wirklich notwendig ist. „Es heißt immer gleich: Wir bauen mal!“, kritisiert Lorenz. „Und dadurch übernehmen wir uns, was Kapazitäten und Finanzen angeht. Es stellt sich die Frage, ob man nicht einmal die minimale statt gleich die maximale Lösung ausprobieren sollte.“

Im Schulzentrum könnten drei Schulen Platz finden, findet RUA

Thomas Lorenz hält es für sinnvoller, erst einmal zu prüfen, ob die KGS nicht einfach an die Hermannstraße umziehen kann. Seiner Meinung nach könnten drei Schulen – Gymnasium, Sekundarschule und Grundschule – dort funktionieren, wenn die einzelnen Schulen etwas von ihrem territorialen Denken abrücken würden. „Ein naturwissenschaftlicher Raum kann von allen Schulen genutzt werden, man muss nicht drei vorhalten, damit jede Einrichtung einen hat“, erläutert er. Die RUA-Fraktion bittet die Verwaltung um Informationen über Kosten und Bauzeiten und in welcher Form diese in den kommenden Haushaltsentwürfen dargestellt werden können.