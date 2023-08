Förderverein von Haus Thiele steht vor dem Aus

Der Förderverein sorgt immer wieder für schöne Stunden – auch in Zukunft?

Es gibt keine Interessenten für den Vorsitz.

Von Stefan Gilsbach

Wermelskirchen. Viele Vereine haben heutzutage Probleme, Nachwuchs für ihre Vorstandsarbeit zu finden. Vor dieser Herausforderung steht nun auch der Förderverein der Senioreneinrichtung Haus Thiele (inzwischen Newcare Home). An der Spitze des Vereins stand jahrelang Irmtraud Kaufel. „Sie möchte nach zwölf Jahren als Vorsitzende nun gerne das Amt in andere Hände legen“, berichtet Vereinsmitglied Christina Dargel, Inhaberin der Wupper-Apotheke. Nach der Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche ist der Vorsitzposten nun vakant. Bislang hat noch kein anderes Mitglied Interesse gezeigt.

Bis Oktober sollte ein neuer Vorsitzender beziehungsweise eine neue Vorsitzende gefunden werden, erklärt Christina Dragel. Sonst droht die Auflösung des Vereins. Und das wäre nicht zuletzt für die Menschen in der Senioreneinrichtung sehr traurig, denn der Förderverein hat seit seiner Gründung im Jahr 1995 das Leben der alten Menschen mit vielen Aktionen verschönert. Immer wieder konnten Wünsche der Bewohner im Haus Thiele erfüllt werden. „Beispielsweise wurde mit Mitteln des Vereins ein Flachbildschirm angeschafft“, erzählt Dargel. Damit wurde das Filmegucken aufgewertet. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 9000 Euro investiert.

In den vergangenen Jahren wurden unter anderem eine Rollstuhlrampe und eine mobile Eistruhe angeschafft. Ein besonderer Höhepunkt war die Gestaltung des Erlebnisgartens mit einem Strandkorb und eine Hollywood-Schaukel. Auch bei der Finanzierung von Festen und Ausflügen hat der Förderverein regelmäßig mitgeholfen, den alten Menschen schöne Stunden zu bereiten.

Würde das nun wegbrechen, weil sich niemand findet, der die Aufgabe von Kaufel übernimmt, nicht nur die Senioren und die Mitarbeiter von Haus Thiele würden dies sehr bedauern. „Ein herber Verlust“, meint Christina Dargel.

Der Förderverein hat 57 Mitglieder. Natürlich sind neue Ehrenamtler ebenfalls willkommen, sagt die Apothekerin. „Der Jahresbeitrag beträgt 32 Euro.“ Im Moment geht es jedoch vor allem darum, die Auflösung des Vereins mit einem neuen Vorsitzenden zu verhindern. Wer Interesse hat, kann sich bei Christina Dargel unter Tel. 02191-61830 oder per E-Mail melden: info@wupper-apotheke.com