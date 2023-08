Presbyterium: Kaum Nachfolger in Sicht

Presbyterien werden 2024 neu gewählt. Früher gab es dafür mehr Bewerber.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Alle vier Jahre wird in den Gemeinden der evangelischen Landeskirche gewählt: Das Presbyterium, das Vorstandsgremium der Pfarreien, wird dann neu bestimmt. In den vergangenen Jahren wird das allerdings zunehmend zur Herausforderung, denn die Bereitschaft, sich für das Amt als Presbyterin oder Presbyter zur Verfügung zu stellen, sinkt deutlich.

Gisela Busch ist die Vorsitzende des Presbyteriums der reformierten Kirchengemeinde in Radevormwald. Sie weiß, wie schwierig es geworden ist, Menschen zu finden, die sich in dem Gremium engagieren möchten. Vor einigen Jahrzehnten sei die Situation ganz anders gewesen. „Es wurde als eine Ehre betrachtet, Mitglied im Presbyterium zu sein“, erinnert sich Gisela Busch. Allerdings hätten in den kirchlichen Gremien damals fast nur Männer gesessen. Das habe sich inzwischen ebenfalls geändert.

Warum gibt es immer weniger Bewerber?

Doch warum tun sich Menschen heute so schwer, sich für eine Kandidatur zu entscheiden? Busch sieht verschiedene Gründe. Man müsse einen gewissen Zeitaufwand einkalkulieren und das widerstrebt vielen. „Ich höre, dass viele Menschen stark in den Beruf eingebunden sind. Und bei jüngeren Menschen kommt oft die Antwort: Meine Kinder sind gerade in die Schule gekommen.“ Offenbar brauche es bei der Schullaufbahn der Kinder heute mehr Einsatz der Eltern als früher.

Manche Menschen, die wohl Interesse an einer Kandidatur hätten, befürchteten offenbar, das ihnen Qualifikationen fehlten. Aber diese Sorge sei unbegründet. „Man soll gesunden Menschenverstand mitbringen“, sagt Busch. Vorwissen könne nützlich sein, aber niemand müsse Themen wie Finanzen oder Baurecht nun aus dem Effeff beherrschen. „In solchen Fällen können wir auf die fachliche Beratung des Kirchenkreises zurückgreifen.“

Es gibt zwei Wege zur Kandidatur. Traditionell werden mögliche Bewerber aus den Reihen der Gemeindemitglieder vorgeschlagen. Aber Interessenten sollten keine Scheu haben, sich auch selber zu melden. Busch: „Im Herbst wird es eine Gemeindeversammlung geben, dann werden die Kandidatinnen und Kandidaten öffentlich vorgestellt. Auch dabei gibt es noch Gelegenheit, Personen vorzuschlagen oder sich selber zu melden.“

Auch in der Lutherischen Kirchengemeinde und der Evangelischen Gemeinde Remlingrade-Dahlerau wird im kommenden Jahr das neue Presbyterium bestimmt. Torsten Kleinschmidt, Vorsitzender des Presbyteriums der Wupper-Gemeinde, erklärt dazu: „Ein Mitglied wird aus Altersgründen aufhören.“

Spielt die 2027 anstehende Strukturreform eine Rolle?

Eine Nachfolge gebe es noch nicht. Die übrigen Mitglieder würden aber weitermachen. Neue Gesichter für die Arbeit in den Kirchengremien zu finden, ist auch in den Wupperorten schwierig. Möglicherweise, räumt Kleinschmidt ein, spiele die für 2027 angedachte Vereinigung der drei landeskirchlichen Gemeinden in Radevormwald eine Rolle – es ist noch nicht ganz klar, wie die Gemeindestrukturen dann aussehen werden. Manfred Preyer ist beim Kirchenkreis Lennep für Gemeindenahe Dienste und somit auch für das Thema der Presbyteriumswahlen zuständig. Auch für die Lutherische Kirchengemeinde kann er bestätigen, dass die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten noch nicht abgeschlossen ist. Am 15. August werde die vorläufige Vorschlagsliste vorgelegt, bei der Gemeindeversammlung könnten sich dann noch Bewerber melden. „Die Mitgliederzahl des Gremiums richtet sich nach der Größe der Gemeinde. Die Lutherische Kirchengemeinde ist die größte in Radevormwald und hat aktuell ein Presbyterium mit zwölf Mitgliedern.“ Bei der reformierten Gemeinde und der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau sind es jeweils sechs Mitglieder.

Doch was wäre, wenn die erforderliche Anzahl der Kandidaten für eine Wahl nicht erreicht wird? „Dann wären die Bewerber automatisch gewählt“, erläutert Preyer. Der Kirchenkreis müsste das dann formal noch genehmigen.

Kontakt

Die Lutherische Kirchengemeinde, die Reformierte Kirchengemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau besetzen jeweils ihr Presbyterium neu. Kontakt für Interessenten in oben genannter Reihenfolge: kontakt@radevormwald-kirche.de, info@rade-reformiert.de, kg-remlingrade-dahlerau, @kklennep.de