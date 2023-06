Karl-Heinz Knecht schießt den Vogel ab

Das Schützen- und Heimatfest war rundum gelungen. Neuheiten nahmen die Besucher positiv auf.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Nach vier Tagen Halligalli in der Innenstadt mit Kirmes, Königsschießen, Umzug und Krönung können die Radevormwalder Schützen auf ein durchweg gelungenes Heimatfest zurückblicken. Die Innenstadt zeigte sich nach der langen Pandemie und dem versuchten Comeback im vergangenen Jahr diesmal wieder so voll wie schon lange nicht mehr. Weit über 40 Aussteller lockten mit bunt blinkenden und laut dröhnenden Fahrgeschäften, unzähligen Leckereien von deftig bis süß, kühlen und erfrischenden Trinkgenüssen sowie erstmals auch mit einem kleinen Krammarkt.

+ Tuspo Dahlhausen war mit dem Bierwagen vor Ort. Das Team kümmerte sich um das leibliche Wohl. © Jürgen Moll

Vom Marktplatz, mit der großen Raupe als zentralem Fahrgeschäft, über die Kaiserstraße hinunter bis zum Fahnenkreisel standen die Buden und Stände dicht an dicht. Auch der Parkplatz am Rathaus mit Autoscooter, Fliegerkarussell und dem neuen rasanten Fahrgeschäft „Heroes“ wirkte gut aufgestellt. Auf der Hohenfuhrstraße bis zum Fahnenkreisel lockten weitere Losbuden mit riesigen Kuscheltieren in der Auslage die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Als gelungene Neuerung muss die Erweiterung des Geschehens vom Fahnenkreisel bis zur Blumenstraße gewertet werden, denn auch hier tummelten sich allerhand Besucher beim neuen Krammarkt und schauten sich die Angebote aus Spielzeug, Kleidung und modischen Accessoires an. Ebenfalls gelungen: Fahnenkreisel und Verkehrsinsel verwandelten sich in einen Biergarten mit Sitzgelegenheiten und gemütlichen Liegestühlen.

Emely (8) fand vor allem die Raupe klasse und meinte: „Ich finde die Kirmes toll.“ Die neue Attraktion würde sie gerne noch ausprobieren. Für Mama Sarah (38) aber ging das Fahrgeschäft zu schnell, und ohne Begleitung würde auch die Tochter auf eine Fahrt verzichten müssen. Grundsätzlich bewertete die Mutter das Angebot positiv: „Es ist deutlich besser als im letzten Jahr.“ Schade, fand Sarah, dass das Geisterhaus aus dem Vorjahr nicht wiedergekommen sei. „Das war richtig groß und toll. Den Kindern hat es sehr gut gefallen. Aber dafür gibt es jedes Jahr auch etwas Neues.“

An Zuckerwatte und Popcorn wurde nicht gespart

Der Betreiber des neuen Fahrgeschäfts, Schausteller Marvin Fick, war, zum ersten Mal in Radevormwald. „Mit dem Freitag sind wir zufrieden. Vom Samstag erhoffen wir uns noch ein bisschen mehr. Abgerechnet wird dann am Montag, wenn die Kirmes vorbei ist“, berichtete er am zweiten Tag der Kirmes. Claudia Schmidt vom Kinderkarussell zog derweil bereits am Samstagabend eine positive Bilanz. „Wir sind schon jetzt sehr zufrieden“, äußerte die Schaustellerin, die mit ihrer Familie seit vielen Jahren die Radevormwalder Kirmes mit mehreren Angeboten bespielt.

Kinderkarussell, Autoscooter und Süßwaren liefen sehr gut. „Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute spendierfreudig sind.“ An Zuckerwatte und Popcorn werde nicht gespart, auch um die Extrarunde am Karussell werde nicht diskutiert.

+ Die Kaiserstraße in der Innenstadt war schon am Wochenende gut besucht. © Jürgen Moll

Auch André Schubert war zufrieden. Mit seinen Vereinskollegen vom TuSpo Dahlhausen verkaufte er auf dem Marktplatz Getränke. „Der Freitag war super. Samstag läuft noch etwas schleppend, aber vielleicht wird es ja heute Abend nochmal voller. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stimmung.“

Uwe Altgeld, der neue Platzmeister und erstmals alleinverantwortlich für die Konzeption der Kirmes, zeigte sich am Samstag zufrieden mit seiner Feuertaufe. „Die Stadt ist voll, so viele Schausteller wie in diesem Jahr hatten wir lange nicht mehr.“ Über Verbesserungspotenzial würde er nach der Kirmes mit Schaustellern und Händlern sprechen.

Während die Familien den Samstagnachmittag auf der Kirmes verbrachten, ging es im Schützenhaus sportlich zu. Gesucht wurde ein neuer Schützenkönig, wobei auch die amtierende Majestät Werner Grimm antrat. Er strebte die Kaiserwürde an, doch daraus wurde nichts. Vielmehr schoss Karl-Heinz Knecht den Vogel ab und kürte sich damit zum neuen Schützenkönig. Neue Schützenprinzessin wurde Jana Freudenberg.

Mit zwölf befreundeten Schützenvereinen, dem Musikkorps der Feuerwehr sowie dem Tambourcorps Dahle aus Altena zogen die Schützen am Sonntagnachmittag durch die von Hunderten Zuschauern gesäumte Innenstadt. Im Bürgerhaus wurden die neuen Majestäten schließlich gekrönt und das scheidende Königspaar wurde mit dem Zapfenstreich verabschiedet.

Ehrungen

Ehrenmitglied: Horst Frettlöhr wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der 90-Jährige gehört seit

30 Jahren dem Verein an und war lange Jahre stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer.

Verdienstorden: Für seine Verdienste für den Schützenverein erhielt Vorsitzender Dr. Jörg Weber den silbernen Verdienstorden des Bergischen Schützenbunds.