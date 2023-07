Karl-Goerdeler-Straße: Unbekannte stehlen Elektronik und Zigaretten

Wohnungseinbruch

+ © Roland Keusch Die Täter hebelten die Wohnungstür auf. © Roland Keusch

Dienstagnachmittag erbeuteten Unbekannte mehrere Gegenstände aus einer Wohnung in der Karl-Goerdeler-Straße.

Radevormwald. An Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Karl-Goerdeler-Straße ein. Sie entwendeten mehrere Gegenstände, darunter einen Fernseher.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fand der Einbruch zwischen 10 und 15.30 Uhr statt. Die Täter brachen die Wohnungstür in dem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus auf. Sie stahlen neben dem Fernseher auch einen Laptop, eine Kaffeemaschine, mehrere Stangen Zigaretten und Bargeld.

Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei nimmt Hinweise und Zeugenaussagen zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 02261-81990 entgegen. mj

Weitere Blaulichtmeldungen aus der Region.