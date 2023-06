„Kaputt gespart“: Am 14. Juni wird auch in Radevormwald gestreikt

Apotheker stehen unter großen Druck. Die Lieferengpässe sorgen auch in Radevormwald Kopfzerbrechen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. „Ich erlebe immer wieder, das Mütter aus Remscheid oder Wuppertal bei uns anrufen und nach Medikamenten fragen“, sagt Cathrin Schmitz. „Dann heißt es dann: Sie sind schon die siebte Apotheke, bei der ich frage.“

Schmitz ist die Inhaberin der Löwen-Apotheke an der Kaiserstraße in Radevormwald. Seit Monaten müssen sie und ihre Kollegen Kunden vertrösten, weil bei bestimmten Präparaten Engpässe herrschen. „Es ist eher schlimmer geworden“, sagt die Apothekerin. „Vor allem bei den Antibiotika für Kinder und Erwachsene. Und die nächste Grippe- und Erkältungswelle wird im Herbst anrollen.“ Die Engpässe betreffen nicht nur Mittel gegen Schnupfen und Fieber. Auch Medikamente, die bei Krebserkrankungen eingesetzt werden, seien knapp. Die Regierung will dagegen etwas tun, bereitet ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen vor.

Doch aus Sicht der Apothekenverbände wird dieses Gesetz wenig Gutes bewirken, stattdessen für mehr Bürokratie sorgen und die Apotheker weiter finanziell belasten. Daher soll es am 14. Juni einen flächendeckenden „Streik“ im Land geben. „Ich werde da auf jeden Fall mitmachen“, kündigt Cathrin Schmitz an. Sie geht davon aus, dass auch andere Geschäfte dann für einen Tag schließen, um ein Zeichen zu setzen. „Aber natürlich steht eine Notapotheke zur Verfügung“, versichert sie.

Die Apotheker fordern mehr Unabhängigkeit

Es ist ein ganzes Bündel von Problemen, das Apotheker wie Cathrin Schmitz beklagen. „Es müssen einfach wieder mehr Medikamente in Deutschland produziert werden, es kann nicht sein, dass wir von Herstellern in China abhängig sind“, erklärt sie. Im Ausland würden zudem für die Präparate höhere Preise gezahlt.

Grundsätzlich stünden die Apotheken unter einem starken finanziellen Druck. Daran ändere das neue Gesetz nichts. „Wenn ich beispielsweise bei einem Fall mit der Arztpraxis absprechen muss, ob man die Dosis ändern oder auf ein vorhandenes Präparat ausweichen kann, dann gibt es für diesen zusätzlichen Aufwand pro Fall 50 Cent. Das ist einfach lächerlich.“ Hinzu kämen die steigenden Preise für Energie, Gehälter und die Investitionen der Inhaber in die Technik für das neue E-Rezept, das sich seit Jahren verzögert.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) hatte bereits Anfang Mai herbe Kritik an dem Gesetzesentwurf von Bundesminister Karl Lauterbach geübt.

Neben Löwen- streiken auch Bergische und Fuchs-Apotheke

Auch Dr. Ralph Bültmann, der Inhaber der Bergischen und der Fuchs-Apotheke in Radevormwald, will sich an dem Apotheker-Streik beteiligen. „Wir waren lange zurückhaltend, aber der Druck auf dem Kessel steigt“, schildert er die Gemütslage seiner Kolleginnen und Kollegen. „Und es geht dabei nicht nur ums Geld. Ich hatte am Himmelfahrtstag Dienst und nicht einen einzigen Antibiotikasaft für Kinder im Bestand.“

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zu Behebung der Engpässe ist nach seiner Auffassung größtenteils Kosmetik. Die Probleme lägen in den Strukturen des Gesundheitswesens.

Auf die Frage, woran es im System hake, antwortet Bültmann knapp zwei Worten: „Kaputt gespart“. Und das noch vorhandene Geld im Gesundheitswesen werde da ausgegeben, wo es nicht nötig sei. „Müssen Krankenkassen unbedingt Bandenwerbung bei der Bundesliga machen?“, fragt er rhetorisch.