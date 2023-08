Kantor lädt ein zum Taizé-Singen

Der Radevormwalder Regionalkantor Bernhard Nick lädt zu einem Taizé-Singen an die Agger-Talsperre ein.

Radevormwald. Der Radevormwalder Regionalkantor Bernhard Nick lädt gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Frauen und Männer für Mittwoch, 13. September, ab 17.30 Uhr zu einem Taizé-Singen an die Agger-Talsperre in Gummersbach ein. Die Teilnehmer erwartet Stille, Schweigen, Singen und ein Sich-Austauschen am Ruheplatz am Wasser auf dem Jugendzeltplatz, heißt es in der Ankündigung. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Innehalten und Singen der Gesänge aus Taizé.

„Dieses findet in der freien Natur am Wasser statt und verspricht so, besonders stimmungsvoll zu werden“, kündigt Bernhard Nick an. In der Ruhe am Wasser – nahe der spätsommerlichen Natur – könnten die Teilnehmer im Gespräch und beim Singen ihren Gedanken und Gefühlen freien Lauf lassen und auch belastende Sorgen wenigstens für die Zeit des Singens, aber vielleicht auch für länger, loslassen, schreibt der Regionalkantor in der Ankündigung.

Im ersten Teil des Abends würden teilweise neue Gesänge vorgestellt und angesungen, im zweiten Teil werde es einen kleinen Imbiss geben. Der dritte Teil gilt als Höhepunkt des Gebets, das gegen 20.30 Uhr enden wird. Chorerfahrung ist für das gemeinsame Singen nicht erforderlich, „da das Taizé-Gebet kein leistungsbezogenes Singen ist“, erklärt Bernhard Nick. Allerdings sei eine telefonische Anmeldung beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer unter Tel. 02261-60020 erforderlich. -rue-

