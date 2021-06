Jürgen Rüttgers kannte Adenauer noch persönlich

Landtagswahl

Der frühere Ministerpräsident Jürgen Rüttgers sprach bei einer Veranstaltung der Jungen Union über den CDU-Übervater.

80 Interessierte füllten das Café im Wülfing-Museum Mittwochabend sehr gut, schließlich hatte die Junge Union einen hochkarätigen Gast für ihre Veranstaltung gewinnen können: Der ehemalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers war gekommen, um über den CDU-Übervater und ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer zu referieren. Vergangene Woche jährte sich der Todestag Adenauers zum 50. Mal.

„Man wird sich fragen: Warum kommt der Rüttgers jetzt hierher und redet über Adenauer? Erstens ist der tot, und zweitens ist das alles schon sehr lange her“, sagte Rüttgers zu Beginn seines gut einstündigen Vortrages. Er beantwortete die Frage selbst: „Aus der Geschichte Konrad Adenauers können wir lernen. Und sie hat auch etwas mit der bevorstehenden Landtagswahl hier in NRW zu tun.“

Rüttgers ging auf persönliche Erinnerungen an Adenauer ein: „Ich hatte als Gymnasiast am Kölner Apostelgymnasium das Glück, Adenauer noch einmal live erleben zu können“, erzählte der ehemalige Ministerpräsident. Adenauers Enkel habe an diesem Gymnasium sein Abitur gemacht, und zur Feier sei der berühmte Großvater gekommen und habe eine Rede gehalten. „Da war er aber nicht mehr Bundeskanzler. Er war ja mit 73 Jahren bei Amtsantritt bereits ein alter Mann. Wir Jungens mussten beim Besuch strammstehen und waren gescheitelt und gestriegelt“, erinnerte sich Rüttgers. Seine ersten Eindrücke von Adenauer hatte Rüttgers den damaligen Wochenschauen im Kino entnommen: „Die waren eine Erlösung, weil man nach der Unterdrückung durch die Nazis und die Zerstörung Deutschlands nach dem Weltkrieg so mitbekommen konnte, wie das Land wieder aufgebaut wurde.“ Rüttgers erinnerte an Adenauers politische Leistungen, als er etwa 1955 die Zusage der Sowjetunion bekam, dass alle deutschen Kriegsgefangenen heimkehren durften.

„Adenauer war der Vater, ja der Übervater der Nation. Das konnte man auch an seiner Beerdigung sehen.“ 1967 seien unzählige Staatschefs, darunter auch der des neugegründeten Staates Israel, mit dem Adenauer eine besondere Beziehung hatte, nach Köln gekommen. „Sein Sarg wurde auf dem Rhein nach Bonn überführt – Hundertausende standen Spalier und geleiteten Adenauer auf seinem letzten Weg. Das macht deutlich, welchen Stellenwert er hatte“, sagte Rüttgers.

Adenauer sagte: Die Person ist vor dem Staat

JÜRGEN RÜTTGERS ZUR PERSON Der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wurde 1951 in Köln geboren und ist promovierter Rechtsanwalt. In die CDU ist Rüttgers bereits 1970 eingetreten. Von 1994 bis 1998 war er Bundesbildungsminister, NRW stand er von 2005 bis 2010 als Landesvater vor. Heute ist er unter anderem im Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig und hat eine Honorarprofessur an der Universität Bonn.

Heute sei die Integration von Flüchtlingen das Thema der Stunde. Auch Adenauer habe mit Integration zu tun gehabt. „Es gab damals etwa acht Millionen Deutsche, die sich schuldig gemacht haben. Adenauer stand vor der Frage, wie mit diesen Menschen umzugehen sei. Dazu kamen die vielen Menschen, die aus den ehemaligen Gebieten im Osten heimkehrten.“ Für Adenauer sei dies nur durch ein Miteinander zu lösen gewesen. „Das durchzusetzen – und, nicht zuletzt ohne Probleme umzusetzen: Das war eine der größten Leistungen Adenauers.“ Damit schloss sich für Rüttgers der Kreis zu heute, als er mit einem Zitat aus einer Rede Adenauers an der Universität Köln aus 1946 schloss. „Damals sagte Adenauer: ‚Die Person ist vor dem Staat. Jeder einzelne Mensch ist unersetzlich in seiner Würde und Ehre.’ Das war der Abschied von einer Politik, die sich auf Rasse oder Nation bezieht, ein Abschied von der Politik der Nazis.“ Mit Blick auf den wachsenden Populismus fügte er an: „In dieser Hinsicht können wir auch heute noch von Adenauer lernen, gerade was die AfD betrifft.“