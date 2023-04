Kalter und doch herzlicher Kreuzweg

Beim dritten ökumenischen Kreuzweg in Önkfeld am Palmsonntag war es sehr kalt. Trotzdem waren etwa 50 Gläubige gekommen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Es ist kalt am Palmsonntag. Die unschöne Witterung hält jedoch knapp 50 Menschen nicht davon ab, am Ökumenischen Kreuzweg teilzunehmen. Der Kreuzweg findet in ökumenischer Zusammenarbeit statt – allerdings geht es erst seit drei Jahren vom Landhaus Önkfeld über sechs Stationen zum großen Ökumene-Kreuz oberhalb von Herkingrade.

„Es sind alle Rader Gemeinden mit dabei – die Freie evangelische Gemeinde Grafweg, deren Pastor ich bin, dann die evangelisch-lutherische, die evangelisch-reformierte, die katholische und die evangelische Martini-Gemeinde“, sagt Pastor Volker Nieland.

Das Kreuz, überlebensgroß und „als Zeichen der Ökumene aufgestellt“, wie der katholische Diakon Burkhard Wittwer sagt, ist das Ziel des Kreuzwegs. Das Motto lautet „beziehungsweise“. Wittwer sagt: „Für uns Christen beginnt mit dem Palmsonntag die Heilige Woche – das Symbol des Kreuzes, das für viele ein Ärgernis oder gar eine Provokation ist, ist für uns ein Zeichen der Hoffnung.“ Ein Zeichen dafür, dass der Tod überwunden sei. „Wir gehen nun gemeinsam mit ein Stück auf diesem Weg – und haben für die sechs Stationen Impulse mitgebracht“, sagt Wittwer, ehe an der ersten Station der „Prolog“ gehalten wird. Die Menschen werden ruhiger, vorher hat man sich fröhlich und gut gelaunt unterhalten. Manche haben Wanderstöcke dabei.

Die fünf Stationen haben die Themen „Machthaber“, „Peiniger“, „Unterstützer“, „Vater“ und „Wegbegleiter“. Die Idee dazu ist den Organisatoren vor drei Jahren gekommen, als das große Kreuz oberhalb von Herkingrade aufgestellt worden ist. „Wir haben den ökumenischen Kreuzweg ins Leben gerufen, weil wir der Ansicht waren, dass wir viele Dinge immer noch in der gleichen Weise gemacht haben – etwa den Kreuzweg an sich, der immer durch die verschiedenen Kirchen führte“, sagt Florian Reinecke, Pastor der Martini-Gemeinde. Und es sei gut und wichtig, immer wieder neue Wege zu gehen. „Wir wollten dann den Kreuzweg nach draußen in die Umgebung bringen. Also haben wir den Landwirt gefragt, dem das Feld gehört, ob wir dort ein Kreuz aufstellen dürften“, sagt Reinecke.

Noch sei der ökumenische Kreuzweg die einzige Veranstaltung, die am Kreuz stattfinde. „Das muss aber nicht sein, wir hatten auch schon viele Ideen dafür. Und künftig könnten da auch andere Veranstaltungen ausgerichtet werden“, sagt Reinecke. „Das Kreuz steht aber natürlich nicht nur einfach so in der Landschaft, es ist ein deutliches und weithin sichtbares Zeichen für die Ökumene in Radevormwald“, sagt Wittwer, der auch der Sprecher für die Ökumene in der Stadt ist.

Es gibt noch ein zweites, kleineres Kreuz, das am Ende des Kreuzwegs in das große eingesetzt wird. Das kleine Kreuz ist bereits etwa 1,70 Meter groß – und ziemlich schwer, gleich wird es die etwa zwei Kilometer Strecke vom Parkplatz in Önkfeld bis zum Ökumenischen Kreuz getragen.

An den Stationen gibt es Impulse zu hören, die von den unterschiedlichen Geistlichen abwechselnd vorgetragen werden – neben Reinecke, Wittwer und Nieland sind auch noch Manuela Melzer und Philipp Müller von der Lutherischen Gemeinde mit dabei – und Musik aus einer tragbaren Box. Außerdem hat Müller Zettel mit QR-Code mitgebracht, über den die Lieder und Impulstexte am Smartphone abgerufen werden können.

Eine weitere Aktion sind die Postkarten, die an der ersten Station verteilt werden. „Darauf gibt es für Sie die Möglichkeit, sie an jemanden zu adressieren und einen Text darauf zu schreiben, der einsam ist und dem Sie damit etwas Gutes tun wollen“, sagt Reinecke.

Dann geht die Gruppe los, das schwere Holzkreuz voran, ein Stück weit des Leidenswegs Jesu zu gehen. Oder zumindest im Andenken daran.

Palmsonntag

Am Sonntag vor dem Osterfest wird in der christlichen Kirche dem Einzug Jesu in Jerusalem gedacht. Jesus ist auf einem Esel reitend in die Stadt gekommen. Zum Zeichen der Verehrung als König streuten die Menschen ihm Palmzweige auf den Weg.