Kämmerchenchor sorgt für Begeisterung

Am Ende des Konzertes sang der Chor im Kirchenschiff – mit Andreas Pumpa am Keyboard und Veronika Malder als Dirigentin

Reformierte Kirchengemeinde setzt Tradition fort und bedankt sich mit einem Konzert bei Ehrenamtlichen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Einmal im Jahr, so ist es Brauch, lädt das Presbyterium der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde alle Menschen ein, die sich innerhalb der Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Es sind viele, denn die Aufgaben sind vielfältig. Sie reichen von der Jugendarbeit bis hin zu verschiedenen Kreisen und Aktivitäten, inhaltlichen wie auch organisatorischen. Auch während der Pandemie waren diese Menschen mehr oder minder, aber allesamt in besonderem Maße, gefordert, um sogar während der zahlreichen Restriktionen das Gemeindeleben auch auf Distanz aufrechtzuerhalten.

Das Presbyterium suchte den Kämmerchenchor aus

Nicht erhalten wurde in den vergangenen Jahren dagegen der Brauch, sich mit einer besonderen Veranstaltung, bei all diesen Menschen zu bedanken. Mit dem Frühlingskonzert am vergangenen Sonntag wurde diese Tradition nun aber wieder zum Leben erweckt, sagte Pfarrer Dr. Dieter Jeschke bei seiner Begrüßung: „Das ist das erste Mal seit drei Jahren. In dieser Zeit hat einiges auch innerhalb der Gemeinde gelitten. Und dennoch gab es immer wieder Menschen, die sich in dieser kniffligen Zeit anders und neu eingebracht haben.“

Dafür wollte sich das Presbyterium nun mit einem besonderen Konzert bedanken und suchte sich dafür den Kämmerchenchor Wermelskirchen aus – ein gemischter Chor aus der Nachbarstadt, mit einigen für die Gemeindemitglieder bekannten Gesichtern und einem zeitgemäßen und auch sehr anspruchsvollen Repertoire, das von Antonio Vivaldi über Leonard Cohen bis hin zu Coldplay reicht.

Welch hervorragende Qualität der kleine Chor hat, stellten die 14 Sängerinnen und Sänger, darunter eben auch die vier in der Gemeinde bekannten Kirchenmusiker, Veronika Madler, Jens und Jutta Benedix sowie Laurent Lapierre, sogleich mit dem Eröffnungsstück „Komm, holder Lenz!“ des österreichischen Komponisten Joseph Hayden unter Beweis. Ihre engelsgleichen Stimmen, hell und glänzend, schallten von der Empore aus durchs gesamte Kirchenschiff. Chorleiter und Kantor Andreas Pumpa hatte sich an die alte Orgel der Kirche gesetzt und kitzelte aus dem Instrument wohlklingende Töne heraus. Eigentlich der Arbeitsplatz von Veronika Madler, die diesmal jedoch nicht hinter den Tasten, sondern sowohl als singende Solistin glänzte als auch im Duett mit Kollegin Jutta Benedix.

Nach einem ersten klassischen Block, verschaffte Pfarrer Jeschke den Sängerinnen und Sängern eine Verschnaufpause, indem er eine kurze Frühlingsgeschichte über eine Waldmaus erzählte, die alle etwa 60 Anwesende in der reformierten Kirche am Markt verzückte.

Mit dem zweiten musikalischen Block präsentierte der Kämmerchenchor englischsprachige „Anthems“, die, wie Jutta Benedix im Anschluss den Zuhörern erklärte, im angelsächsischen Raum nach jedem Gottesdienst gesungen werden – gedacht als Geschenk an die Kirchengänger.

Zum Schluss gab eseine Hymne auf das Leben

Für den dritten Block, dem weltlichen Teil ihres keinen, aber feinen Frühlingskonzertes, stieg der Chor samt musikalischem Leiter von der Empore hinab und stellte sich den Anwesenden vor, die kräftig applaudierten. Nun trat Veronika Madler ans Dirigentenpult: Es erklang das traurige Lied „Mad World“ (Tears for Fears), das trotz seiner Schwere wunderbar sonor in der reformierten Kirche schallte. Der Allzeit-Klassiker „Halleluja“ von Leonard Cohen sorgte mit dem mehrstimmigen Gesang für einen Gänsehautmoment. Schließlich setzten sie mit dem Hit „Viva la Vida“ der britischen Band Coldplay – eine Hymne ans Leben – ihrer musikalischen Tortenkreation, die sprichwörtliche Kirsche auf.

Ein mehr als gelungenes Konzert, für das sich am Ende sogar die Gäste von ihren Plätzen erhoben, um dem Chor für seinen Auftritt zu danken und dessen Leistung zu würdigen.

Chorprojekt

Veronika Madler sucht Unterstützung für ihr Chorprojekt. Ziel ist es, bei Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen mitzuwirken. Geprobt wird alle 14 Tage im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, freitags, 19 bis 20.30 Uhr. Nächste Probe: 24. März.

Weitere Informationen bei Veronika Madler, per E-Mail: v.madler@gmail.com