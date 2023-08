„Jysk“ eröffnet am Montag um 9 Uhr

Innenstadt wird ab kommender Woche um einen Fachmarkt rund ums Bett erweitert.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Die Werbebanner stehen bereits im Eingangsbereich und warten nur darauf, vor die Tür gestellt zu werden. Im Innenbereich wird in vielen Ecken und auf beiden Ebenen eifrig gewerkelt. In der Schlossmacher-Galerie tut sich was. Denn am kommenden Montag, 28. August, 9 Uhr, eröffnet dort in den ehemaligen Räumen des Schuhgeschäftes „Schuh-Mann“ der Fachmarkt rund ums Bett „Jysk“. Einst als „Dänisches Bettenlager“ bekannt, bietet das Geschäft den Kunden nun aber weit mehr als nur Artikel rund ums Schlafen. Mittlerweile finden sich in dem umfangreichen Sortiment auch jede Menge Möbel und Dekoartikel.

Seit zweieinhalb Wochen läuft die Einrichtung der Geschäftsräume. „Hier stand nichts“, sagt Filialleiter Linus Kamppeter mit Blick ins Erdgeschoss. Regale aufbauen, Ware einsortieren, Etiketten vorbereiten – täglich sind bis zu 20 Mitarbeiter im Einsatz, damit „Jysk“ am Montag pünktlich öffnen kann. „Mit dabei sind auch Handwerker, Elektriker, IT-Fachleute und unser eigenes Inventar-Team“, berichtet der 24-jährige studierte Handelsfachwirt und Kaufmann, der zuvor zwei Jahre die „Jysk“-Filiale in Hagen geleitet hatte.

Verkaufsfläche umfasst 1250 Quadratmeter

Die künftige Verkaufsfläche in Radevormwald umfasst 1250 Quadratmeter auf zwei Etagen, hinzu kommt im Obergeschoss ein Lager von etwa 450 Quadratmetern. Die Ware wird an der Rückfront des Gebäudes angeliefert und dort per Aufzug in die Verkaufsräume transportiert. Der Aufzug war am Donnerstag allerdings außer Betrieb, weil er frisch lackiert wurde.

„Das Gröbste haben wir“, resümierte Kamppeter am Donnerstagvormittag. Fast rund um die Uhr werde derzeit in den Räumen gearbeitet. „Es gibt noch so unglaublich viele Kleinigkeiten zu erledigen“, sagt er. Derweil kümmern sich die Mitarbeiter um Preisschilder, die überwiegend digital an den Regalen zu finden sind und künftig nicht mehr gedruckt werden müssen. Inklusive Kamppeter kümmern sich ab Montag sechs Mitarbeiter um die Kunden. „Wir werden den Umsatz beobachten und schauen, wie groß das Kundeninteresse ist“, sagt der Store-Manager. Im Schnitt seien die Läden von „Jysk“ 800 bis 900 Quadratmeter groß, so dass es sich bei dem Geschäft in der Radevormwalder Schlossmacher-Galerie schon eher um ein größeres Exemplar handele. In den kommenden Tagen werde noch letzte Waren eintreffen, um am Montag endgültig verkaufsfähig zu sein, sagt der 24-Jährige mit Blick auf noch unausgepackte Kartons und Ware auf Paletten. Dass es bei „Jysk“ längst nicht mehr nur um Betten geht, entdeckt der Kunde sofort, wenn er das neue Geschäft betritt. Hier warten nicht etwa Bettgestelle, Kopfkissen und Nachttischschränkchen auf zahlungswillige Kundschaft, sondern Themen wie „Dining“ und „Living“. „Der Tag beginnt mit Essen“, sagt Kamppeter und schmunzelt. Nach dem Re-Branding der Marke vom „Dänischen Bettenlager“ hin zu „Jysk“ habe sich das international agierende Unternehmen nochmals eine deutliche Qualitätssteigerung auch bei der Produktauswahl auf die Fahnen geschrieben. Eingerichtet werden neue Läden nach einem detaillierten Plan, der den jeweiligen Filialleitern aber innerhalb der einzelnen Themenbereiche viel Gestaltungsraum lässt. Und so finden sich im Eingangsbereich der neuen Filiale Esstische und entsprechend passende Dekoartikel für ein ansprechendes Ess-Erlebnis. Es folgen Haustextilien, Kissen, Teppiche und Bezüge. Dann findet der Kunde auch Bettwäsche, Oberbetten, Kissen und ein Matratzenstudio. Die entsprechenden Matratzen sollten am Donnerstag in Radevormwald eintreffen. Zum Sortiment hier gehören auch Kleiderschränke und Nachttische und weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Auch fürs Badezimmer bietet „Jysk“ jede Menge Zubehör

„Kunden können sich hier auch entsprechende Kopfteilmuster von den Betten anschauen“, sagt Kamppeter. Kommoden und ein Lampenregal finden sich am Treppenaufgang in die erste Etage. Dort fällt sofort die Gaube samt heller Fensterfront auf, in der Gästebetten und Kommoden zu finden sind und von denen die Kunden einen schönen Blick nach draußen werfen können. Im Bereich „Office“ stehen Regale (auch für Schuhe) sowie Schreibtische. Und fürs Badezimmer bietet „Jysk“ auch jede Menge Zubehör.

Und damit die Kunden nicht unnötige Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, gibt es Artikel, die nicht lästig aus dem Lager geholt werden müssen, sondern unter einem Anschauungsexemplar verpackt im Karton im Regal darunter liegen. Im Obergeschoss finden Kunden neben Rollos und Plissees auch Wachstücher für den Tisch.

Bis zur Eröffnung ist nun noch einiges zu tun. Und am Montagmorgen kommen dann auch die Werbebanner endlich nach draußen.

Hintergrund

Die große Eröffnung der „Jysk"-Filiale erfolgt am kommenden Montag, 28. August, 9 Uhr. Geöffnet ist dann bis 19 Uhr. Ab Dienstag, 29. August, öffnet das Geschäft in der Schlossmacher-Galerie dann jeweils montags bis freitags, 10 bis 19 Uhr, und samstags von 10 bis 18 Uhr. Das Wort „Jysk“ verweist nach Angaben des Unternehmens im Dänischen auf alles oder – wie Lars Larsen – jeden von der Halbinsel Jutland und wird häufig mit Bescheidenheit, Gründlichkeit und Ehrlichkeit verbunden.