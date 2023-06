Jungpolitiker feiern gemeinsam

Radevormwald. In geselliger Runde, bei Bratwurst, Gemüsespieß und einem kühlen Getränk ließen es sich die ersten 25 Gäste des Sommerfestes der Jungen Union Remscheid und Radevormwald an der Kräwi richtig gut gehen. Der gemütliche Rahmen wurde ausgiebig genutzt, um sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und zu intensivieren, wie die zwischen den Jungpolitikern aus Remscheid und Radevormwald: „Wir kooperieren schon länger miteinander und verstehen uns echt gut“, berichtete Florian Langfeld, Vorsitzender der CDU-Jugend in Radevormwald. Durch den gemeinsamen Landtagsabgeordneten sei man in der Arbeit auch noch mal etwas enger zusammen gerückt. Mit den Jungparteien im Oberbergischen Kreis, berichtete Langfeld, habe man noch nicht so einen guten Kontakt wie zur Nachbarstadt Remscheid.