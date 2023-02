Das Familienzentrum Auf der Brede lädt für Mittwoch, 1. März, zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Jungen sind anders – Mädchen auch!“ ein.

Sie findet statt von 19.30 bis etwa 21.45 Uhr in den Räumen des Familienzentrums, Auf der Brede 33.

Viele Eltern bemühten sich heute, ein Erziehungsverhalten zu vermeiden, das die Kinder in ihrer Selbstbestimmung und freien Entfaltung behindere: Der Wunsch, Kinder mit Argumenten, Bitten und Nachgiebigkeit zu erziehen, sei weit verbreitet. Dieser praktizierte Erziehungsstil, der auf das kindliche Einfühlungsvermögen und Harmoniebedürfnis baue, erweise sich jedoch als unrealistisch und insbesondere bei Jungen versage dieser Stil schnell. Nun gerieten oft die eigenen Bedürfnisse unter die Räder, Unzufriedenheit, häufige Konflikte und der Rückfall in autoritäre Verhaltensweisen, seien die Folge. In diesem Vortrag werden die positiven Folgen der Konsequenzen, aber auch die möglichen Fallstricke und Missverständnisse thematisiert, um ohne „autoritäre“ Strafen, Kinder zu lenken, ihnen Orientierung, Sicherheit und ein angemessenes Verantwortungsgefühl geben zu können.

Der Kursabend findet in Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte „Die Wiege“ statt. Die Leitung hat Achim Schad. Die Kursgebühr übernimmt das Familienzentrum. Es wird um eine Anmeldung gebeten bis zum 27. Februar unter Tel. (0 21 91) 6 50 88 oder per E-Mail unter; kindergarten-wupper@web.de -s-g-