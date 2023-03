Junge Union hat einen neuen Vorsitzenden

Florian Langfeld übernimmt Amt von Nicolai Rüggeberg

Die Junge Union in der Bergstadt hat ihren Vorstand neu gewählt. Nach zwei Jahren im Amt übergibt Nicolai Rüggeberg den Staffelstab an den neuen Vorsitzenden Florian Langfeld. Rüggeberg möchte damit Platz für eine Weiterentwicklung der JU Radevormwald schaffen. „Unter Rüggebergs Führung konnten viele inhaltliche Schwerpunkte und Erfolge in Radevormwald gesetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der JU.

Trotz Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen blieb die Mitgliederzahl stabil. Auch Aktionen wie die Wassereis-Aktion oder das Grillen mit NRW-Innenminister Herbert Reul im Parc de Châteaubriant waren Erfolge. Nicolai Rüggeberg bleibt der Jungen Union als Kassenprüfer erhalten.

Als neuer Vorsitzender wurde Florian Langfeld einstimmig gewählt. Der 21-Jährige, der zuvor als Geschäftsführer tätig war, möchte auf der Arbeit seines Vorgängers aufbauen und sich weiter für die Jugend in Radevormwald stark machen. Zudem plant er ein abwechslungsreiches Programm für die Mitglieder und setzt sich für ein attraktives Leben in Radevormwald für Jugendliche ein. Unterstützung erhält der neu gewählte Vorsitzende von den beiden Stellvertretern Tobias Jeschke und Jana Raum sowie den erfahrenen Schatzmeistern Dennis Jaroscheck und Dejan Vujinovic. Mitgliederbeauftragter bleibt Mats Großmann.

Florian Langfeld zeigte sich nach seiner Wahl zuversichtlich. „Ich bin unfassbar froh über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam haben wir viel vor und werden alles dafür geben, das Leben in unserer Stadt für Jugendliche interessanter zu gestalten“, sagte er. Die Gründung eines Jugendbeirates sei bereits ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen. Die JU Rade setzt sich für die Zukunft von Jugendlichen in Radevormwald ein. Mit etwa 100 Mitgliedern ist die politische Jugendorganisation weiterhin der größte Ortsverband im Oberbergischen Kreis.

Mehr Informationen zur Arbeit der Jungen Union und zum Mitgestalten finden Interessierte auch im Internet unter ju-radevormwald.de oder auf Facebook und Instagram. -s-g-