 Junge Arbeitnehmer im Gespräch mit Schülern

Junge Menschen wollen die Azubis von morgen fürs Handwerk begeistern. Dafür gehen sie auf Schulhoftournee – auch an der Sekundarschule in Rade.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. „Schulhoftournee“ – der Begriff lässt zunächst an das Gastspiel einer Band denken. Doch die Veranstaltungsreihe, die von der IHK Köln, der Agentur für Arbeit Oberberg und der Handwerkskamme Köln organisiert wird, machte am Mittwoch aus einem anderen Grund Station an der Sekundarschule Radevormwald. Zwei Unternehmen – Suer-Nutzfahrzeuge aus Wermelskirchen und HS Gebäudetechnik aus Wipperfürth – gaben Zehntklässlern Auskunft rund um die Themen Berufsorientierung, Ausbildung und Arbeit. Es soll ein niedrigschwelliges Angebot sein – mit Teilnehmern, für die der Schritt ins Berufsleben selber noch nicht lange her ist.

Für die Handwerkskammer geht es auch darum, junge Menschen für eine Berufslaufbahn im Handwerk zu begeistern. Anna-Sophia Brandhorst von der Karrierewerkstatt der Kölner Kammer war zusammen mit ihrer Kollegin Tanja Heinsberg nach Radevormwald gekommen. „Es ist schön, zu sehen, dass hier viele der Jugendlichen schon einige Praktika absolviert haben und bereits eine Ahnung haben, was sie einmal machen wollen – das ist nicht immer so“, sagte sie.

Die Botschafter sprachen mit Schülern, die bald selbst den Schritt ins Berufsleben wagen werden

Nic Altevolmer, Azubi im dritten Ausbildungsjahr bei HS Gebäudetechnik, bestätigte das. Ihn habe ebenfalls beeindruckt, dass hier bereits viele der Radevormwalder Sekundarschüler Praktika-Erfahrungen gemacht haben.

Gleich drei Ausbildungsbotschafter, die ihre Schulung alle in der Karrierewerkstatt der Handwerkskammer zu Köln gemacht haben, waren am Stand von Suer Nutzfahrzeuge vertreten: Kieron Husli, Kazia Walter und Mohammed Türkel. Die drei Auszubildenden kamen ins Gespräch mit einer Gruppe von Schülern der Jahrgangsstufe 10 über die Inhalte ihres Berufs.

Susanne Braune, Lehrerin an der Sekundarschule, freute sich ebenfalls über das zusätzliche Angebot für die Abschlussklasse: „Für die Schüler ist es noch einmal eine gute Gelegenheit, sich über Ausbildungen und Berufsmöglichkeiten zu informieren.“