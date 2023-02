 Jugendräume erstrahlen in neuem Glanz

Party im Bürgerhaus nach halbjähriger Umbauphase war gut besucht – 142.000 Euro flossen in die Baumaßnahmen für die Jugendräume.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Überall herrscht ein fröhliches Hallo. Endlich wieder sind die Jugendräume im Bürgerhaus Radevormwald am Schlossmacherplatz geöffnet – und sie erstrahlen in neuem Glanz. Zur Wiedereröffnung mit Programm und Büfett sind viele Besucher und Besucherinnen gekommen. Clown „Oh Larry“, hinter dem sich Frank Jeschke aus Hückeswagen verbirgt, begrüßt sie mit einer lustigen Zaubershow.

In einem Nebenraum laufen derweil die Kaninchen, Meerschweinchen und Hund „Keks“ von Harry Laskowski alias „Hasen-Harry“ aus Wuppertal umher. Streicheln erwünscht. Andrang gibt es wenig später bei den Virtual Reality-Brillen. Die sind neu im Angebot der Jugendräume und ermöglichen virtuelle 360-Grad Ausflüge in Museen, ins Innere der Pyramiden und in die Raumstation ISS. Oder ins Kölner Rhein-Energie-Stadion. Dort befindet sich gerade Leon Riedel, der erklärt: „Einfach toll.“

Die Jugendräume sind heller und moderner geworden. „Sie haben einen frischen Anstrich bekommen, eine neue Theke, der Boden wurde abgeschliffen“, zählt Jugendamtsleiter Jörn Ferner am Freitagnachmittag auf. Neue Barhocker folgen noch, die sind bereits bestellt. In den 80er Jahren war der Städtische Jugendtreff eröffnet worden – seither war er etwas in die Jahre gekommen.

Die Renovierung sei schon länger geplant gewesen, sagt Jörn Ferner. Sie fiel nun zusammen mit der neuen Verkabelung und der Sanierung, die es für das gesamte Bürgerhaus gab. In die Jugendräume wurden rund 142 000 Euro investiert. „Das Teuerste war die neue Elektrik“, erklärt Flora Treiber, Pressereferentin der Stadt.

Seit Sommer war die Einrichtung, von den Besuchern und Besucherinnen liebevoll „Jugi“ genannt, wegen der Baumaßnahmen geschlossen. Vorübergehend fand das Jugendpflegeteam, bestehend aus Anja Sent und Thomas Thoene sowie den Praktikanten Leon Forster und Marie Mischner, in der Sekundarschule an der Hermannstraße eine provisorische Unterkunft für die Jugendarbeit.

Es gibt nun fünf statt drei Nebenräume

„Jetzt sind wir froh, wieder am Schlossmacherplatz zu sein“, sagt Anja Sent. Für die Treffs im Schulzentrum musste sämtliches Material hin und her transportiert werden, was Zeit gekostet hat. Gefehlt hat auch die Küche, die man in den Jugendräumen hat. „Wir bieten den Jugendlichen hier eine vollwertige Mahlzeit für kleines Geld an“, erklärt Thomas Thoene. Das wurde vermisst.

In den Jugendräumen gibt es jetzt auch mehr Platz. Zwei zusätzliche Räume können genutzt werden, denn das Team hat ab sofort ein Stockwerk höher den Büro- und Besprechungsraum. „In den ehemaligen Büros der Musikschule“, berichtet Ferner. Diese ist bereits seit 2020 in einem Trakt der Sekundarschule umgezogen.

Neben dem großen Hauptraum mit Theke gibt es im „Jugi“ jetzt fünf statt drei Nebenräume. Geblieben sind die „Kreativ-Oase“ und der Gaming-Raum wie auch der Werkraum. Direkt neben dem Eingang ist ein neuer „Coaching-Raum“ entstanden. Er wird zukünftig zur Berufsberatung genutzt und es gibt hier Unterstützung, wenn es um die Bewerbungen geht. Drei Computerarbeitsplätze werden noch eingerichtet. Für den fünften Nebenraum werden Ideen gesammelt. Dem Team schwebt ein Clubraum vor, den die Jugendlichen mitgestalten sollen. Amtsleiter Jörn Ferner weiß, wie wichtig für Jugendliche die Jugendräume und der Jugendtreff „Life“ auf der Brede sind. „Sie sind Anlaufstellen und Freizeittreffs“, sagt er.

Während die Besucher und Besucherinnen der Jugendräume zwischen 16 und 20 Jahre alt ist, sind sie im „Life“ eher jünger. Ein Treffpunkt für Eltern und Kinder ist unter der Regie der Jugendpflege der Spielplatz Hölterhof geworden. Thomas Thoene ist zweimal in Woche dort vor Ort, gibt Spielmaterial aus. „Sogar bei schlechtem Wetter ist immer eine Menge los“, berichtet er. Zur Wiedereröffnung kamen sie nun einmal alle – Groß, Klein, Jung und etwas älter – in den Jugendräumen zusammen, um dort zu feiern.

Hintergrund

Kooperationen: Die Jugendräume kooperieren bei Bildungsangeboten mit der Sekundarschule und der Armin-Maiwald-Schule. Regelmäßig trifft sich in den Räumen auch die Gruppe „Rade integrativ“. Auch Ferienspaßangebote finden hier statt.

Öffnungszeiten: Geöffnet sind die Jugendräume von dienstags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr. Montags ist Mädchentag (ab 6 Jahre) von 15 bis 18 Uhr. Dienstags und donnerstags ist der „Treffpunkt Spielplatz Hölterhof“ von 15 und 18 Uhr geöffnet.