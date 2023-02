Jugendliche verpacken Paket für die Ukraine

Aus allen Kirchengemeinden waren am Samstagvormittag etwa 40 junge Helfer ins Lager der Firma Glow2B gekommen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Hektische Betriebsamkeit herrscht im großen Lager der Firma Glow2Be an der Erlenbacher Straße. Was für einen Samstagvormittag durchaus außergewöhnlich ist. Aber es werden auch nicht die üblichen Waren verpackt, sondern „Pakete zum Leben“. Viele Kinder und Jugendliche beschäftigen sich fleißig mit dem Packen der Hilfspakete für die Ukraine. Junge Menschen aus den unterschiedlichen Kirchengemeinden der Stadt – der katholischen, der evangelisch-reformierten, der evangelisch-lutherischen, der FeG Grafweg und der evangelischen Gemeinde Remlingrade/Dahlerau. „Wir haben in Rade eine große Pluralität der Konfessionen, aber auch eine schöne ökumenische Zusammenarbeit“, sagt Pfarrer Dieter Jeschke von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde.

Seines Wissens nach sei es die erste größere ökumenische Veranstaltung für Kinder und Jugendliche. „Wir verbinden hier die Hilfsaktion mit einem Stück religionspädagogischer Arbeit“, sagt Jeschke. Nun ist „Pakete zum Überleben“, so der eigentliche Name, eine Aktion, die in Radevormwald eine jahrelange Tradition hat und die organisiert wird von der Auslandshilfe des Bundes freievangelischer Gemeinden.

Christoph Lantelme von der FeG Auslandshilfe ist auch bei Glow2Be, um die Packaktion zu koordinieren. „Bis zum Ausbruch des Kriegs in der Ukraine gingen unsere Lieferungen immer nach Südosteuropa. Seit März haben wir die Aktion auf die Ukraine konzentriert und in ‚Pakete zum Leben‘ umbenannt“, sagt Lantelme. „Bis zum Jahresende 2022 sind 26 850 Pakete von unserem Lager in Wissenbach in die Ukraine geschafft worden.“ Heinz Engstfeld, Geschäftsführer von Glow2Be, ergänzt: „Von unserem Hof sind seit März 7000 Pakete abgeholt worden.“

Schon am Mittwoch zuvor „waren die Handballer vom HSG Herbeck waren hier, haben in nur zwei Stunden 1200 Pakete fertig gepackt“, sagt Jeschke. Somit blieben für die Kinder und Jugendlichen am Samstag noch 400 Pakete übrig. „Wir haben nach unserer Paketaktion im Rewe-Markt an der Nelkenstraße Mitte Dezember eine überraschend große Geldspende von anonymen Spendern bekommen, damit haben wir die Lebensmittel für die 1600 Pakete kaufen können“, sagt Jeschke. Eine so große Menge – über 30 Europaletten mit jeweils 52 Paketen werden es am Ende sein – braucht entsprechend Platz. „Das können wir in den unterschiedlichen Gemeindehäusern gar nicht leisten. Daher sind wir Heinz Engstfeld wirklich sehr dankbar, dass wir seine Lagerräume nutzen dürfen.“

Die fertig gepackten Paletten werden in das FeG-Auslandshilfe-Lager nach Wissenbach in Hessen gebracht und von dort in die Ukraine. „Es geht darum, den Menschen, die durch den Krieg allem beraubt wurden, was sie zum Leben brauchen, mit einem Paket zumindest für ein paar Tage zu helfen. Unsere Lastwagen fahren nach Czernowitz, wo wir ein Lager und einen Koordinator haben“, erläutert Lantelme. Von dort würden die Pakete in kleinere Transporter verladen und dorthin gebracht, wo sie am dringlichsten benötigt würden.

Im Lager sind die Jugendlichen und Kinder mit Feuereifer dabei, die 400 Pakete zu befüllen. Die „Produktionsstraße“ beginnt mit dem Zusammenfalten der Kartons, in die die Lebensmittel kommen – immer im Wert von etwa 15 Euro, immer bestehend aus Grundnahrungsmitteln, die man gegebenenfalls auch ohne Küche zubereiten kann. Die Kartons werden mit Klebeband geschlossen, und oben drauf kommt noch der blau-gelbe Sticker auf dem der bereits weitläufig bekannte Spruch in Abwandlung des James-Bond-Klassikers „From Russia With Love“ steht: „From Germany With Love“.

Den bringen gerade Jolina (19) und Leonie (21) an und stapeln die Pakete auf der Palette, bis diese so voll ist, dass sie mit dem Gabelstapler weggebracht werden kann. Für die beiden jungen Frauen ist es nicht die erste Paketaktion. „Wir sind beide in der FeG Grafweg und machen das schon seit vielen Jahren, wenn meist im Herbst die ‚Pakete zum Überleben‘ gepackt werden“, sagt Jolina. Leonie ergänzt: „Ich finde es gut, dass wir hier mit anpacken können. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man einen Geldschein spendet oder digital einen Geldbetrag überweist.“

Auch Maximilian ist fleißig an verschiedenen Punkten der „Produktionsstraße“. Der 13-Jährige hat bereits die Kartons, in denen die Lebensmittel angeliefert werden, zusammengefaltet und entsorgt und die Lebensmittel in die Pakete verpackt. „Ich find das sehr toll heute hier und freue mich, helfen zu können“, sagt der Jugendliche, der auch beim Technischen Hilfswerk (THW) aktiv ist.

Sammelstellen

Hier können Pakete abgeholt und voll wieder abgegeben werden: Gemeindeamt Martinigemeinde, Uelfestraße 15; Glow2B Germany GmbH, Erlenbacher Straße 3; Stadtbücherei, Schlossmacherstraße 4-5; Wartburghaus, Andreasstraße. Weitere Informationen gibt es unter Tel. (0 21 95) 80 48.