E-Jugend der HSG bei der Mini-WM

Voller Vorfreude fuhren 14 Spieler, drei Trainer und jede Menge Eltern sowie Angehörige als Fans nach Wülfrath in die MTC-Arena. Nach einem gelungenen Start gegen Costa Rica alias Niederbergischer HC (9:4) folgten Niederlagen gegen Brasilien alias Kettwiger SV (8:15) und Portugal alias TB Wülfrath (7:14). Gegen Brasilien und Portugal konnte anfänglich im Modus zweimal zehn Minuten gut mitgehalten werden, doch später zogen die Gegner davon. Mit 2:4-Punkten beendete das Team Kuwait die Vorrunde als 3.. Im Vorfeld hatte die HSG bereits festgelegt, dass der Spielspaß vor dem Ergebnis stehen sollte, und so wurden alle sieben Spielerinnen und sieben Spieler zu gleichen Anteilen eingesetzt. Mit T-Shirts und Urkunden konnten die Kinder am Ende stolz eine Erinnerung an ihre erste WM-Teilnahme mit nach Hause nehmen. -s-g-