Jürgen Großmann wird Schützenkönig

Das Fest an sich fiel diesmal kleiner aus als sonst. Die Lücken zwischen den Ständen machten den Schaustellern zu schaffen.

Von Flora Treiber

Jürgen Großmann ist der neue König des Radevormwalder Schützenvereins 1708. Er brachte den Vogel am Samstag mit dem 33. Schuss zu Fall und ist demnach der Nachfolger von Jürgen Langbein, der gestern seinen letzten offiziellen Auftritt während des Umzuges genoss.

Gerechnet hat Großmann mit dem Titel nicht. „Ich konnte es nicht glauben, als um mich herum gejubelt wurde und der Vogel gefallen ist“, sagte der 65-Jährige. Er ist erst seit einem Jahr Mitglied im Schützenverein und wohnt seit 2010 in Radevormwald. Seine Frau Eveline wird ihn als Königin durch die nächste Saison begleiten. Als Adjutanten stehen den beiden Werner und Christiane Grimm zur Seite. „Wir sind froh über diese Unterstützung. Wir sind schließlich beide nicht wirklich mit den Traditionen vertraut und werden die Hilfe brauchen.“

Luca Wuttke gewinnt das Prinzenschießen

Überrascht von seinem Sieg machte sich Jürgen Großmann gestern auf zum Schützenzug durch die Innenstadt und auf den Weg zu seiner Krönung. „Meine Frau und ich sind beide nervös, aber freuen uns auch.“

Bevor der Vogel am Samstag umfiel, kämpften die Schützen über mehrere Stunden mit Apfel und Zepter. Matthias Schwanz hatte in den vergangenen Jahren oft den Apfel abgeschossen und auch dieses Jahr brachte er ihn beim 68. Schuss – dritter Durchgang – zu Fall. „Das ist mein fünfter Apfel“, triumphierte der Schütze. Das Zepter kam erst gegen 19 Uhr mit dem 161. Schuss ins Schwanken und zum Sturz. Uwe Altgeld ging bei diesem Wettkampf als Sieger hervor.

Teil des Königsschießens war wie jedes Jahr das Prinzenschießen, an dem sechs Jugendliche teilnahmen. Vor der Verkündung der Ergebnisse und der Proklamation rätselten Athina Simitzi und ihre Mitstreiter, wer der Nachfolger von Niklas Nägeler wird. Luca Wuttke, der Enkel des Vereinsvorsitzenden Bernd Lömker, gewann schließlich das Prinzenschießen. Der 13-Jährige ist seit seiner Geburt Schützenmitglied.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit der Unterstützung des Feuerwehrorchesters schritten die Schützen gestern durch die Innenstadt, bevor die Krönung startete. Das Schützenfest an sich fiel diesmal kleiner aus.

Richtige Rummel-Stimmung kam nicht auf. Das Fest zog sich mit vielen Lücken und wenig Fahrgeschäften durch die Rader Innenstadt. Der sonst volle und belebte Hohenfuhrplatz war beinahe leer.

Während ein paar Jugendliche Auto-Scooter fuhren, wartete Petra Tröger auf Kundschaft. An ihrem „Eis Factory“-Stand war in den letzten Jahren immer viel los. Am Samstag war die Stimmung im Keller. „Wir stehen quasi alleine und warten auf Kundschaft“, sagte sie. Der lückenhafte Aufbau der Kirmes stellte für Petra Tröger das größte Problem dar. „Bei diesem Aufbau verlieren sich die Besucher doch total. Das ist sehr schade. Hoffentlich wird das Fest nächstes Jahr wieder besser. Das hoffe ich nicht nur für mich, sondern auch für Rade.“

Die Hintergründe für das deutlich kleinere Schützenfest waren den Schaustellern bekannt. Trotz Verlustgeschäft brachten die meisten Verständnis für die angespannte Lage des Schützenvereins auf, der Anfang des Jahres seinen Vorsitzenden Jürgen Fenske verloren hat. Sein Sohn Jens Fenske war als Platzmeister auf sich alleine gestellt. Frank Schmidt, Schausteller aus Remscheid, hat dem Schützenverein für 2018 seine Hilfe angeboten. „Ich stehe mit dem Verein in Kontakt. 2018 läuft das wieder rund“, sagte er.

Der Mitorganisator der Pflaumenkirmes war am Wochenende mit seinem Süßwarenstand und dem Auto-Scooter in Rade. Neben dem Scooter und Kinderfahrgeschäft gab es auf dem Marktplatz noch den Musikexpress als Hauptanlaufpunkt. Jugendliche wie Luca Cherubin waren von dem Schützenfest enttäuscht: „Es ist alles sehr klein, das ist schrecklich. In Nachbarstädten klappt das besser.“

Schützen glauben an Erfolg im nächsten Jahr

Werner Grimm, Geschäftsführer des Schützenvereins, stimmt der Kritik von Schaustellern und Besuchern zu. „Wir müssen uns zusammensetzen, um für kommendes Jahr wieder ein großes Schützenfest auf die Beine zu stellen. Wir dürfen das nicht einreißen lassen, sonst ist unsere Tradition schnell nichts mehr wert.“ Dass insbesondere Schausteller auf viele Besucher angewiesen sind, ist ihm bewusst. „So kann es nicht bleiben. Wir dürfen unsere langjährigen Vertragspartner nicht verlieren.“

Nach der Schützenfest-Eröffnung am Freitag durch Bürgermeister Johannes Mans war neben dem Königsschießen der Umzug gestern der zweite Höhepunkt.