 Jubelkonfirmation der Reformierten

Anmeldung zur Feier.

Radevormwald. Die reformierte Kirchengemeinde lädt im kommenden Herbst wieder zu Feierlichkeiten zur Gold- und Jubelkonfirmation ein. Im Mittelpunkt steht zu diesem Anlass ein feierlicher Gottesdienst, der am Sonntag, 29. Oktober, um 10 Uhr in der Reformierten Kirche am Marktplatz stattfinden wird. Die Leitung hat Pfarrer Dr. Dieter Jeschke.

Die Jubiläen betreffen in erster Linie jene Gläubigen, die in den folgenden Jahrgängen in der reformierten Kirche als Jugendliche das Fest der Konfirmation gefeiert haben: 1943, 1953, 1963 sowie 1973.

Die Radevormwalder Kirchengemeinde betont jedoch, dass auch Gläubige, die an einem anderen Ort konfirmiert wurden, aber nun zur Radevormwalder Gemeinde gehören, gerne mitfeiern können. Wer im Oktober dabei sein will, sollte sich im reformierten Gemeindebüro unter der Tel. 02195-1314 anmelden. -s-g-