Johannes Mans weist CDU-Kritik zurück

Der drohende Verlust des Kassensitzes für einen Augenarzt in Radevormwald treibt viele um.

Die CDU-Fraktion hatte Kritik an der Verwaltung geübt und gefordert, man müsse neue Wege gehen, um die Versorgung mit Fachärzten in der Stadt zu sichern. Bürgermeister Johannes Mans weist diese Kritik zurück. Der drohende Verlust des Kassensitzes für einen Augenarzt sei der Stadt schon vor der Schließung der Praxis, die zu der Ober Scharrer Gruppe gehört, bekannt gewesen. Das MVZ habe den Kassensitz zur Nachbesetzung ausgeschrieben.

Der Bürgermeister habe daraufhin zahlreiche Gespräche mit dem zuständigen MVZ, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie den niedergelassenen Ärzten in und um Radevormwald geführt, um eine Nachfolge für die Praxis sicherzustellen. Er habe sich aktiv für die Sicherung des Arztsitzes eingesetzt, weil er für die Bürger wichtig ist. „Unser Kontakt als Verwaltung zu den niedergelassenen Ärzten und dem Sana Krankenhaus ist beispielhaft. Zur Nachbesetzung des Augenarztes haben wir mehrere Gespräche geführt, Augenärzte in benachbarten Kommunen angesprochen. Wir haben uns als Verwaltung seit Frühjahr 2022 aktiv in die Suche nach einem neuen Augenarzt eingebracht und in alle Richtungen nach einer Lösung gesucht“, erklärt Johannes Mans.

Den Vorschlag der CDU, zur Nachbesetzung des Arztsitzes finanzielle Anreize wie „die Bereitstellung von Praxisräumen oder Personal“ zu schaffen, bewertet der Bürgermeister als realitätsfern. „Solche Anreize würden ein Ungleichgewicht zu anderen Ärzten in unserer Stadt herstellen. Wir können als Stadt nur einen attraktiven Rahmen schaffen, zum Beispiel indem wir Immobilien an Arztpraxen vermieten.“, erklärt Mans.

Mans wirft der CDU-Fraktion auch vor, ihm eine Aussage in den Mund zu legen, die so nicht gefallen sei. Demnach habe er in einer Ratssitzung im Dezember erklärt, die ärztliche Versorgung sei gesichert. Das stimme nicht. Vielmehr habe er in dieser Sitzung den drohenden Verlust öffentlich bekanntgegeben. -s-g-