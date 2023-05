Jede Runde bringt Geld für die Schule

Sekundarschule richtete ihren traditionellen ­Sponsorenlauf aus – 500 Schüler liefen rund um den Kollenberg.

Von Cristina Segovia-Buendia

6000 Euro kamen 2022 beim traditionellen Sponsorenlauf der Sekundarschule zusammen. Die Schüler verbrachten einen gemeinsamen Tag auf dem Sportplatz und powerten sich aus, sie schwitzten gemeinsam, um sich unter anderem einen Kicker und einen Billardtisch für den Nachmittagsbereich zu gönnen.

Eine Aktion, die zusammenschweißt und Schüler auch abseits des Unterrichts an die Schule bindet, weiß Schulleiterin Sandra Pahl. „Seit unserer Gründung 2016 richten wir den Sponsorenlauf schon aus“, erklärte sie am Rande des diesjährigen Laufs. „Es ist noch eine Veranstaltung unserer Vorgängerschule, die wir gerne fortgeführt haben.“ Eine Aktion, die bei den Schülern je nach Altersklasse und Fitnessniveau mit unterschiedlich viel Elan angenommen wird, wie sich am Mittwochmorgen am Kollenberg zeigte.

Manche waren gemütlich in Straßenklamotten unterwegs

Die einen, in sportlicher Montur, mit Pulsmessgerät um das Handgelenk und Kopfhörern auf den Ohren, dehnten und streckten sich, ehe sie sich trabenden Schrittes auf den Weg machten. Die anderen, in normalen Straßenklamotten, bewegten sich in einer Gruppe quatschend, gemütlichen Schrittes vorwärts. Für Pahl und ihre Kollegen waren es allesamt erlaubte Formen, um die knapp drei Kilometer lange Runde zu absolvieren. Zwischen 9 und 13 Uhr hatten die Schüler schließlich Zeit, um so viele Runden wie möglich zurückzulegen und damit wieder viel Geld für die Schulgemeinschaft zu sammeln.

Kurz nach 10 Uhr hatten die fitten Zwillinge Elisa und Thalia Rabe bereits ihre achte Runde und somit jeweils schon 24 Kilometer hinter sich gebracht. Von Erschöpfung war bei den beiden 13-Jährigen zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen, außer leicht erörterten Wangen. Doch in den Beinen, gaben die Schwestern lächelnd zu, seien die Kilometer schon zu merken. Dennoch hatten sie mindestens noch zwei Runden vor sich. Zehn nämlich hatten sie sich fest vorgenommen.

„Die haben wir auch vergangenes Jahr bei unserem ersten Sponsorenlauf an der Schule schon geschafft“, erzählte Thalia. „Die wollen wir dieses Jahr mindestens auch schaffen“, fügte Elisa hinzu. Immerhin, gestanden die sportlichen Zwillinge, fiele ihnen der Lauf in diesem Jahr um einiges leichter.

Seit rund fünf Jahren üben die Mädchen in ihrer Freizeit Leichtathletik aus und beherrschen außer dem Weitwurf alle Disziplinen. Regelmäßig sind sie auf Wettkämpfen aktiv. Sie wissen also, wie sie ihren inneren Schweinehund überwinden können, um noch in ihnen schlummernde Energie freizusetzen.

Jeweils zwei Sponsoren aus der Familie hatte jede für sich gewinnen können. Dass sie durchs Laufen Geld für ihre Schule sammeln können, gefiel ihnen zwar gut. Eine Extramotivation bedeutete das für sie aber nicht. Was mit dem Geld konkret passiere, sei ihnen sowieso nicht so wichtig.

Es stand zu diesem Zeitpunkt aber schon fest, verriet Pahl: „Die Schüler wollen einen Teil spenden.“ An welche Organisation steht noch nicht fest. „Als der Entschluss gefasst wurde, war das Erdbeben in der Türkei und Syrien aktuell. Mittlerweile schwankt man wieder zwischen der Ukraine oder auch einer völlig anderen Hilfsorganisation. Am Ende wird das wohl die Schülervertretung entscheiden“, erklärte Pahl das Vorgehen.

Der deutlich größere Teil der Einnahmen sollte aber in der Schule bleiben, für ein Großprojekt, das sich die Schüler schon lange wünschen. „Sie würden sich gerne ein Zirkusprojekt an die Schule holen“, sagte die Schulleiterin. Das Geld würde so lange der Förderverein verwalten.

Hintergrund

Unterstützer: Unterstützt wurde der Sponsorenlauf der Sekundarschule durch Aldi in Form von Bananen sowie von Getränke Tacke in Form von Getränken.

Pläne: Im kommenden Jahr werden womöglich wieder Lehrer mitlaufen. Bislang klappte es aufgrund der Organisation nicht.