Jahnplatz: Straße ist schon da

Bebauung

+ © Nadja Lehmann Das Interesse an den 17 Grundstücken, die auf dem Jahnplatz entstehen werden, ist groß. Die Erschließung des Geländes hat begonnen. © Nadja Lehmann

Auf dem einstigen Sportplatz werden Wohnungen gebaut.

Nichts erinnert hier mehr an den verlassenen und ungepflegten Jahnplatz, an dem sich einst die „Rader Angels“ zum Baseball und die Jugendlichen zum Kicken und Abhängen getroffen haben. Erbittert ist um dieses Gelände gekämpft worden. Diejenigen, die den Jahnplatz als freie Fläche bewahren wollten, und diejenigen, die ihn als Bauland vermarkten und damit Ertrag generieren wollten, standen sich unversöhnlich gegenüber. Die Stadt hat im Lauf der vergangenen Jahre entdeckt, dass sich mit Bauland Geld verdienen lässt. Loh’sche Weide und Wasserturmstraße, Laaker Felder – ihre Ausweisung als Bauland mündete zuverlässig in eine Erfolgsgeschichte. Die Grundstücke gingen weg wie die vielzitierten warmen Semmeln. Auch beim Jahnplatz standen die Interessenten sofort Schlange. 17 Baugrundstücke sollen dort erschlossen werden. Eine Straße liegt schon mal. nal