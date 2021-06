Jäger werden nicht verdrängt

Per Gesetz ist es möglich, befriedete Jagdbezirke einzurichten. Die Resonanz ist in Radevormwald und Umgebung gering.

Von Stefan Gilsbach

Manche Entscheidungen auf übernationaler Ebene brauchen eine Weile, bis sie ins Bewusstsein der Menschen gedrungen sind. Das gilt auch für eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die es seit einigen Jahren möglich macht, befriedete Jagdbezirke einzurichten. Ist ein Grundbesitzer, auf dessen Areal das Jagdrecht gilt, nicht mehr bereit, die Anwesenheit der Grünröcke zu dulden, so kann er dies bei der zuständigen Unteren Jagdbehörde beantragen.

Noch ist die Resonanz im Oberbergischen Kreis überschaubar. Kreissprecherin Iris Trespe teilt mit, dass seit dem Inkrafttreten der neuen Regelung im Jahr 2013 „ein Eigentümer im Südkreis davon Gebrauch gemacht hat“. Anfrage habe es besonders nach der Neueinführung der Gesetzesänderung eine ganze Reihe gegeben. Einfach Missfallen über die Jagd mitzuteilen, reiche allerdings nicht aus. „Solche Befriedungen müssen offiziell von der Unteren Jagdbehörde nach einem aufwendigen Verfahren genehmigt werden, eine Anzeige genügt nicht.“

Volker Grossmann, Vorsitzender des Hegerings Radevormwald, erklärt: „Es gibt hohe Hürden, die Antragsteller müssen moralische Gründe angeben.“ Grossmann räumt ein, dass es auch unter der Rader Jägerschaft Sorgen wegen der Neuregelung gegeben habe. Denn wenn viele Grundbesitzer entsprechende Anträge stellen, wird es für die Jäger schwierig, noch geradlinig auf die Pirsch zu gehen. Theoretisch könnten sie zu einem Zickzack-Kurs durch die Landschaft gezwungen werden oder gewaltige Umwege machen müssen.

JAGDGESETZ

HISTORIE Die Grundlage der einheitlichen, jagdlichen Gesetzgebung wurde in Deutschland von Georg Mardersteig in der Weimarer Republik unter Otto Braun bis 1932 in Verbindung mit anderen geschaffen.