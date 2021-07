Duo interpretiert seine Arbeit neu

Gemeinde

+ © Nadja Lehmann Nach dem Weggang von Jürgen Buttchereyt betreuen nun Manuela Melzer und Philipp Müller die lutherische Gemeinde. „Dass es Veränderungen gibt, haben wir alle akzeptiert. Wir befinden uns mitten in der Gestaltung“, sagen sie. © Nadja Lehmann

Die Lutherische Gemeinde und ihre Pfarrer haben sich auf viele Veränderungen eingestellt.

Von Nadja Lehmann

Fast ein Jahr ist es her, dass sich Pfarrer Jürgen Buttchereyt in den Ruhestand und damit von Radevormwald und seiner Gemeinde verabschiedete. Aus drei mach zwei, hieß es bei den Pfarrern anschließend: Zurück blieben Manuela Melzer und Philipp Müller, die seitdem als Duo die evangelisch-lutherische Gemeinde in Radevormwald betreuen.

„Es hat sich viel geändert“, sagt Manuela Melzer. Ein Prozess, der nicht leicht gewesen sei und noch immer nicht ist, den sie aber nicht als ausschließlich negativ verstanden wissen will. „Diese Veränderung ist nicht plötzlich über uns gekommen. Wir haben sie bewusst gestaltet und sind nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt.“ Gleichwohl seien damit auch, und das verhehlen beide nicht, schmerzliche Einschnitte verbunden. „Ich kann beispielsweise sehr viel weniger Besuchsdienste wahrnehmen“, bedauert Melzer. Die Zeit für die persönliche Zuwendung hat sich verknappt.

Gottesdienst und die Konfirmanden – das gehört zu den Kernaufgaben

„Wir konzentrieren uns auf die Kernaufgaben“, sagt Philipp Müller. Für den 37-Jährigen ist das insbesondere die Arbeit mit den Konfirmanden und der Gemeindeaufbau mit und durch den Nachwuchs. „Das entwickelt sich gerade“, beschreibt Müller und erzählt von Konfirmandenunterricht, in dem jüngst sieben Ehrenamtler mithalfen – allesamt ehemalige Konfirmanden und junge Erwachsene, die sich nun in der Gemeinde einbringen. Wichtig seien auch die Kasualien“, sagt Müller. Also die Lebensbegleitung in Form von Taufen, Trauungen, Beerdigungen.

„Das Zentrale ist für mich der Gottesdienst“, sagt Manuela Melzer.

+ Standpunkt von Nadja Lehmann

Und dort versucht die 53-Jährige, die seit 17 Jahren in Rade wirkt, immer wieder neue Wege zu gehen. Sie gründete 2010 die Familienkirche, die ihren Sitz im Paul-Gerhardt-Haus in Herbeck hat. Fast jeden Sonntag feierte Melzer dort Gottesdienst; auch dies gehört zu den Dingen, die sich geändert haben: Weil die Lutheraner nun mit den Reformierten eine Gottesdienst-Kooperation eingegangen sind, ist Familienkirche nun seltener. „Das fehlt“, gibt Melzer offen zu. Am ersten Sonntag im Monat wird die reformierte Kirche zum Dreh- und Angelpunkt, während das Pendant an der Burgstraße zu bleibt; am zweiten Sonntag ist keine Familienkirche, dafür aber in der Burgstraße Taufgottesdienst; am dritten Sonntag wird in Herbeck und in der Stadt Gottesdienst gefeiert, dies unter Teilnahme der Reformierten.

Mit den Taufgottesdiensten haben die beiden Theologen einen neuen Akzent gesetzt. Bunter, moderner, lebensnäher sollen diese daherkommen; dafür haben Melzer und Müller eine neue Liturgie entwickelt.

Die Planung nimmt großen Raum ein. Ein Instrument, um der verdichteten Arbeit zu begegnen. Ihre Arbeit haben Melzer und Müller nicht wie früher nach Bezirken aufgeteilt.

WARTBURGHAUS PLÄNE Kleiner will sich die Gemeinde schon länger setzen. Ein Verkauf auf Erbpachtbasis scheiterte. Die großen Säle im Wartburghaus sind geschlossen, genutzt wird nur noch die ehemalige Küsterwohnung und das Untergeschoss für die Jugendarbeit. „Die beste Option ist Abriss und ein Neubau, in den auch (seniorengerechte) Wohnungen integriert sind“, sagt Pfarrerin Manuela Melzer. Die Mieteinnahmen könnten der Gemeinde ein finanzielles Polster bescheren. „Dazu brauchen wir eine Änderung des Bebauungsplans“, sagt Melzer. Daran hapert es noch.

„Wir sind Pfarrer für eine Gemeinde, es gibt nur noch einen Bezirk“, sagt Philipp Müller. Manches haben sie nach Tagen aufgeteilt, „wir sind aber nicht völlig starr“, sagt Melzer. Projekte wie die Bibelleseaktion oder wie gerade das Gemeindefest rund um die Kirche sind das Sahnehäubchen, arbeitsintensiv, aber auch erfüllend, sind sich beide einig. „Das Kreative kommt leider zu kurz“, bedauern beide. „Mein Hund ist da ganz wichtig“, sagt Müller. Denn mit ihm geht er täglich spazieren: „Das ist Zeit für mich, in der mir auch Ideen kommen.“ Denn wenn man keine theologischen Impulse mehr setzen könne, werde es „geistlich dünn“. „Wir haben aber noch nie ein so aktives kenntnisreiches Presbyterium wie das aktuelle gehabt“, hebt Melzer mit Blick auf Ausschüsse und Sitzungen hervor: Neue Gesichter sind indes willkommen, 2020 ist wieder Wahl. » Standpunkt