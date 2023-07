Informatik-Preise für THG-Schüler

Neun Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) Radevormwald haben passend zum Schuljahresabschluss noch ihre Preise für besonders gute Teilnahmen am Jugendwettbewerb Informatik erhalten.

Radevormwald. Daran hatten im vergangenen Frühjahr die Schülerinnen und Schüler der Informatikkurse der Jahrgangsstufen 9-Q1 in zwei Runden teilgenommen.

Der Jugendwettbewerb Informatik spricht speziell die Schülerinnen und Schüler an, die schon etwas Erfahrung in der Informatik gesammelt haben und ihre Fähigkeiten spielerisch in einem Wettbewerb erproben wollen. Dabei gibt es für jede Aufgabe verschiedene Schwierigkeitsstufen, wobei die letzte Stufe auch für Fortgeschrittene eine ordentliche Herausforderung darstellt, wie die Schule mitteilt.

„Um so mehr konnten wir uns freuen, dass es für einige Schüler zusätzlich zur Urkunde, die alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten, verschiedene Sachpreise gab“, heißt es in einer Mitteilung der Radevormwalder Schule.

Die gewonnenen Preise reichten von einem Kugelschreiber über einen Textmarker bis hin zu einer Taschenlampe. -s-g-