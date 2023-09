In Rade ist Basketball schon Trendsport

Nach dem WM-Titel hofft man bei den Sportvereinen in der Bergstadt auf weiteren Zulauf für den Mannschaftssport.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Es sah schon so aus, als wäre Deutschland im internationalen Sport abgeschlagen: In diesem Jahr gab es erneut eine vergeigte Fußball-Weltmeisterschaft und erstmals null Medaillen bei der Leichtathletik-WM. Und nun eine sportliche Sensation: Die Basketball-Nationalmannschaft hat beim Finale der Weltmeisterschaft in Manila gegen das serbische Team gesiegt – der erste Weltmeistertitel für Deutschland in dieser Sportart, die einst aus den Vereinigten Staaten nach Europa kam.

Dominik Bartsch hat das Turnier in Fernost mit wachsender Begeisterung verfolgt: „Es war toll, diese Dynamik zu erleben.“ Der 37-Jährige ist Abteilungsleiter für Basketball beim TV Herbeck. Natürlich sei unter den Spielern die WM in den vergangenen Tagen das große Gesprächsthema gewesen. „Leider konnten wir nicht alle Spiele live verfolgen, weil die Übertragungen oft vormittags waren“, berichtet er.

Es sei im Gespräch gewesen, zumindest das Finale gemeinsam zu schauen. „Aber wir Sportler sind ja abergläubisch“, meint Bartsch mit einem zwinkerndem Auge. „Bei der jüngsten Basketball-EM im Jahr 2022 hatten wir das Halbfinale gegen Spanien tatsächlich zusammen verfolgt – und leider hat das deutsche Team verloren.“ Beim Spiel um den dritten Platz gewannen die deutschen Spieler aber später mit 82:69 gegen das Team aus Polen.

Ob es nun am heroischen Verzicht der Radevormwalder Basketballer lag, dass es diesmal für den deutschen Titel reichte, sei dahingestellt. Sicher ist, so berichtet Dominik Bartsch, dass bereits nach der hervorragenden Leistung bei der Europameisterschaft die Basketball-Abteilung deutlich Zulauf erhalten hat.

Zwei neue Jugendmannschaften starten

„Wir konnten zwei neue Jugendmannschaften ins Leben rufen.“ Im U 8-Team spielen Jungen und Mädchen, die U 14-Mannschaft ist männlich. Und dann gibt es die Herrenmannschaft. Ins Leben gerufen wurde die Basketball-Abteilung beim TV Herbeck im Jahr 2001. Sechs Jahre später wurde eine Spielgemeinschaft mit dem Radevormwalder Turnverein (RTV) gebildet. 60 bis 70 Personen sind aktuell dabei, gespielt wird derzeit in der Bezirksliga.

Rechnet Bartsch nach dem WM-Titel mit einem Basketball-Boom? „Wir würden uns natürlich freuen, wenn es so käme, auch wenn es dafür weitere Übungsleiter brauchen würde.“

Es sei erfreulich, dass auch andere Mannschaftssportarten in Deutschland allmähliche mehr Aufmerksamkeit erhielten. „Ich habe nichts gegen Fußball, das gucke ich auch gerne“, stellt der Basketball-Fan klar. Letztlich sei es das Wichtigste, dass gerade junge Menschen Sport treiben, auch weil dies zum Gemeinschaftsgefühl und zur Integration beitrage.

Martin Lambeck ist einer der beiden Übungsleiter für Basketball beim RTV. Er bestätigt, dass seit der EM gerade die Jugend ein neues Interesse an diesem amerikanischen Mannschaftssport entwickelt hat. „Das Interesse wächst“, sagt der 39-Jährige, der sich ebenfalls wünschen würde, dass neben dem Fußball auch andere Sportarten mehr in den Fokus rücken, auch in der medialen Berichterstattung.

Übrigens sei eine überragende Körpergröße keine Voraussetzung, um gut Basketball spielen zu können, sagt Dominik Bartsch, der selber kein Riese ist: „Ich bin 1,85 Meter groß.“ In höheren Ligen finde man oft auffallend hochgewachsene Spieler. Aber auch unter den Spitzensportlern gibt es Ausnahmen, wie der amerikanische NBA-Spieler Muggsy Bogues beweist – er misst nur knapp 1,60 Meter. Es könnte sich also im Basketball auch in der bergischen Region einiges tun bis zur nächsten WM 2027. Die findet freilich in einem Land statt, mit dem deutsche Sportler keine gute Erinnerungen verbinden – in Katar.

Erst einmal wird das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder aber im kommenden Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Die Fans in Radevormwald werden mit Sicherheit wieder mitfiebern.

Basketball

Ursprung: Das Basketball-Spiel wurde im Jahr 1891 von dem aus Kanada stammenden James Naismith erdacht. Er wollte einen Mannschaftssport für seine Studenten in Springfield (Massachusetts) entwickeln, der in der Halle gespielt werden konnte. Ursprünglich mussten die Bälle nach einem Treffer noch mit eine Stock aus den Körben (Baskets) geholt werden, das heute gebräuchliche offene Netz wurde 1906 eingeführt.

Vereine: Wer Interesse hat, in einem der Radevormwalder Vereine Basketball zu spielen, kann sich melden bei den RTV-Übungsleitern S. Dimitrijevic (Tel. 02195- 6458) und Martin Lambeck (Tel. 0174-2705461) sowie bei Abteilungsleiter Dominik Bartsch (TV Herbeck) unter bartsch@tvherbeck.de.