In der Stadt stehen viele Bauprojekte an

Auf einem Grundstück an der Kaiserstraße/Elberfelder Straße in Richtung Kommunalfriedhof soll das neue Bildungshaus entstehen.

Im Stadtentwicklungsausschuss wurden die Zukunftspläne der Architekten vorgestellt - Das sind ihre Vorhaben.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Die Erweiterung der Kaffeerösterei Mocambo im Gewerbegebiet an der Röntgenstraße, der geplante Wohn- und Schulbau auf der Fläche „Am Kreuz“ und nicht zuletzt die Photovoltaik-Freiflächenanlage der Firma Gira im Bereich Grüne: Das Bauamt von Amtsleiter Burkhard Klein sowie die fachkundigen Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses können sich derzeit nicht über eine mangelnde Beschäftigung beschweren.

Wie bei einem Casting traten am Donnerstag die projektverantwortlichen Architekten nacheinander vors Plenum des Ausschusses, um die Lokalpolitiker über die Änderungen ihrer Bauvorhaben zu unterrichten. „Der Stuhl wird nicht kalt“, scherzte Ausschussvorsitzender Jürgen Fischer bei der Begrüßung des nächsten Redners. In knapp einer Stunde waren die Änderungen abgesegnet. Das Planverfahren kann dadurch weiterlaufen.

Gewerbegebiet Röntgenstraße

Die Kaffeerösterei Drago Mocambo will ihren Betrieb an der Röntgenstraße auf eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche von etwa 9000 Quadratmeter erweitern. Die entsprechende Planung für das Rader Unternehmen hat das Kölner Architekturbüro H+B Stadtplanung übernommen, dessen Geschäftsführer Dieter Beele über den neuesten Stand berichtete. Eine minimale Lageveränderung in der Planung musste aufgrund von Glasfaserleitungen vorgenommen werden. „Keine große Sache“ urteilte der Fachmann.

Alle anderen Prüfungen seien bislang positiv für Mocambo ausgefallen. So erfülle die Planung den vorgegebenen Schallschutz von 300 Metern Abstand zum nächsten Wohngebiet bei weitem. „Wir liegen mit mehr als 400 Metern sogar noch darüber“, erklärte Beele. Auch die Artenschutzprüfung habe ergeben, dass es in diesem Bereich durch das Bauprojekt keine Verletzungen gebe. Im Randbereich des Unternehmens zur nächsten Wohneinheit würde eine Sichtschutzhecke als Teil der Ausgleichsfläche angerechnet, ebenso wie die geplante Dachbegrünung des Gebäudes. Eine gänzlich neue Situation ergebe sich durch fehlende Ausgleichsflächen in der Stadt und im Kreis. Bei jedem Bauprojekt, bei dem Fläche neu versiegelt wird, braucht es eine entsprechende Ausgleichsfläche, die in der Regel entweder auf dem Gelände selbst durch entsprechende Begrünung hergestellt wird, oder im Stadtgebiet.

Weil hier aber entsprechende Flächen fehlen, ist das Architekturbüro nun im Austausch mit zwei Flächenagenturen, um möglicherweise im Rheinisch-Bergischen Schiefergebirge, also im Sauerland, die benötigte Fläche zum Ausgleich zu erwerben und mit einem Mischwald aufzuforsten.

Fläche „Am Kreuz“

Einer Reihe kleinerer Veränderungen musste der Ausschuss beim geplanten Baugebiet „Am Kreuz“ zustimmen. Das Dortmunder Planungsbüro „Post Welters + Partner“ in Person von Bauassessor und Stadtplaner Joachim Sterl stellte die Änderungen vor. Im Westen des etwa 3,4 Hektar großen Geländes sollen 65 Wohneinheiten entstehen, der östliche Teil der Fläche soll als Gemeinbedarfsfläche gekennzeichnet werden.

Hier sollen dann später unter anderem Schule, Kita und Jugendfreizeitfläche entstehen. Um den Schallschutzrichtlinien zu entsprechen, würden aktive und passive Schallschutzmaßnahmen getroffen, etwa in der Auswahl der Fassaden, Fenster und Türen. Zur Bundesstraße 229 hin, sowie zwischen Wohngebiet und Jugendfreizeitfläche, sollen Schallschutzwände entstehen. Durch Dachbegrünung und viel Grün im Wohngebiet soll ein Ausgleich für die neu versiegelte Fläche entstehen. Zum Plangebiet gehöre außerdem noch 3000 Quadratmeter Waldfläche um das Baugebiet herum, die ebenfalls als Ausgleichsfläche akzeptiert werden.

Zudem, berichtete Sterl, soll es eine Gestaltungsfestsetzung bei den Vorgärten geben. Die sollen unbefestigt sein, die Höhe der Einfriedung wird ebenfalls vorgegeben werden. Zu jeder Wohneinheit soll mindestens ein Stellplatz vorgehalten werden.

Photovoltaik-Freiflächenanlage im Bereich „Grüne“

Im Bereich Grüne will die Firma Gira eine PV-Freiflächenanlage erreichten, um nachhaltige Energie für ihre Produktion zu schöpfen. Cornel Neuhaus vom Wiehler Planungsbüro Schumacher (PBS) erklärte, dass in Abgrenzung zur Bundesstraße 229, an der die sieben Hektar große Anlage gebaut werden soll, eine hohe Rotbuchenhecke gepflanzt wird, um eine Blendung der Autofahrer durch die Solarmodule zu vermeiden. Laut Fernstraßengesetz sei es Bauträgern erlaubt, in der 20-Meter-Zone des Straßenbaulastträgers, in diesem Fall Straßen NRW zu bauen, wenn der Träger in das Verfahren eingebunden wird. Normalerweise, erklärte Neuhaus, halte sich Straßen NRW diese Fläche für einen eventuellen Straßenausbau in der Hinterhand.

Die B229 sei seines Erachtens aber ausreichend für die etwa 10.000 Autos, die dort am Tag vorbeifahren. Die Flora und Fauna dürfte durch die PV-Freiflächenanlage sogar eine Aufwertung erleben. Aktuell werde die Wiese immer recht kurz gemäht. Mit den Solarmodulen würden später Schafherden für die Pflege sorgen. Die geplante Einzäunung der PV-Freiflächenanlage sei auf Kleintiere ausgerichtet, damit diese rein- und herauslaufen können.