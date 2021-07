Immer wieder verschwinden Katzen

Tierschutz

+ © Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa Vor allem in Herbeck werden in jüngster Zeit mehrere Katzen vermisst. Der Polizei ist davon nichts bekannt. © Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Tierschützer fordern, die Kastrationspflicht bei Katzen einzuführen.

Von Karsten Mittelstädt

Mogli wird schon seit geraumer Zeit vermisst. Tasso seit dem 23. Mai. In Radevormwald, speziell in Herbeck verschwinden seit Ende April, Anfang Mai immer wieder Katzen. „Leute passt auf eure Tiere auf“, werden Katzenbesitzer von Tierfreunden in den sozialen Netzwerken gewarnt. Vermisstenanzeigen, die an Bäume geklebt werden, zeugen von den verzweifelten Tierbesitzern in der Hoffnung, ihre Katze wird irgendwo gesehen. Geht in Radevormwald der Katzenklau um?

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Von offizieller Seite gibt es dazu keine Bestätigung. Auf der Leitstelle der Kreispolizei wird auch eine Liste mit Tieren geführt, die als vermisst oder gestohlen gemeldet wurden. „Fehlanzeige. In Radevormwald wird derzeit kein Tier vermisst“, bestätigt Monika Treutler, Sprecherin der oberbergischen Polizei auf Anfrage. Allerdings, so räumt sie ein, wird auch nicht jedes vermisste Tier der Polizei gemeldet.

Auch im Remscheider Tierheim an der Schwelmer Straße, das auch für Tierfunde aus Radevormwald zuständig ist, gebe es derzeit keine Auffälligkeiten aus Radevormwald. Es würden nicht mehr Katzen aus Radevormwald abgegeben als üblich, versichert Angelika Hemmerling-Schier, Mitarbeiterin im Tierheim.

Allerdings würden um diese Jahreszeit häufig Katzen verschwinden, sagt sie und nennt den Grund. Jetzt arbeiten wieder viele im Garten, öffnen ihre Garagentore und Kellereingänge.

„Solche Öffnungen sind für Freigänger einfach unwiderstehlich.“

Angelika Hemmerling-Schier

„Solche Öffnungen sind für Freigänger, die immer wieder an diesen Orten vorbeikommen und jetzt Gelegenheit haben hineinzuschlüpfen, unwiderstehlich“, erklärt Hemmerling-Schier. Wenn dann die Tür wieder geschlossen wird, flüchten die Tiere nicht hinaus, sondern verstecken sich. Deshalb sollte man beim Verschwinden der Katze zunächst einmal die Nachbarn befragen, ob Keller oder Garage in den vergangenen Tagen offen standen“, rät sie.

Solche Fälle seien aber eher die Ausnahme. Besorgte Katzenbesitzer könnten durchaus auch bei Feuerwehr oder Tierärzten nachfragen, rät sie. „Totfunde werden uns im Tierheim nicht gemeldet, das weiß dann unter Umständen die Feuerwehr.“ Das eigentliche Problem, warum Katzen immer wieder verschwinden sieht sie woanders.

„Das Problem ist der Mensch“, sagt Hildegard Paashaus. Die Raderin kümmert sich schon seit Jahrzehnten für das Tierheim in Lennep um Katzenfunde in Radevormwald. Viele Katzenbesitzer lassen ihre Tiere nicht kastrieren, darin sehen Paashaus und Hemmerling-Schier das Hauptproblem. „Nicht kastrierte Kater suchen rollige Katzen im Umkreis bis zu 50 Kilometer“, erklärt Paashaus. Nicht jeder Kater, nicht jede Katze findet den Weg zurück oder kann zurück. „Ich kenne einen Fall, da kam die Katze nach sechs Jahren zurück“, versichert Hildegard Paashaus.

Bei kastrierten Katern und Katzen gebe es das Problem nicht. Wenn die Tiere dann auch noch gechippt sind, also mit einem kleinen Chip unter der Haut eindeutig zu identifizieren sind, „ist es in der Regel auch kein Problem dem Besitzer das Tier wieder zurückzugeben, wenn es irgendwo entdeckt wurde“, sagt Hemmerling-Schier. „Der Chip wird ausgelesen und über das Tasso-Haustierregister ist der Besitzer erkenntlich.“

Ebenso wie Hildegard Paashaus ist sie der Meinung, dass es Katzenbesitzern zur Pflicht gemacht werden sollte, ihr Tier kastrieren zu lassen. „Viele Katzenbesitzer scheuen einfach die Kosten“, glaubt Hildegard Paashaus. 531 Städte haben die Pflicht zur Kastration schon eingeführt

Dennoch könne das Problem auch vieler kranker Katzen sowie die ungehemmte Vermehrung durch die Verpflichtung zu Kastration gelöst werden, glauben die beiden Frauen. Und hier sieht Hildegard Paashaus die Stadt in Zugzwang. Denn die Kommunen dürfen nach dem Tierschutzgesetz aus in Nordrhein-Westfalen die Kastrationspflicht per Verordnung einführen. Allerdings haben das nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes bundesweit bisher nur 531 (Stand Mai) Städte und Gemeinden gemacht.

Hildegard Paashaus möchte erreichen, dass die Verordnung auch in Rade eingeführt wird. „Ich werde mich um einen Termin bei Bürgermeister Mans bemühen“, kündigt sie an. Hoffnung macht ihr dabei die bisherige gute Zusammenarbeit mit dem Rader Ordnungsamt.