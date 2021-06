Hürxthal: Zeichner prägte die Stadt

Viele kennen Namensgeber nicht

+ © Flora Treiber Karl Schmidt und Bernd Klüting mit einer Karte und dem Kupferstich von Johann Hürxthal im Heimatmuseum. © Flora Treiber

Der neue Name des Haus der Begegnung ist umstritten. Namensschild hängt bereits.

Von Flora Treiber

Um den neuen Namen des Begegnungshauses am Schlossmacherplatz gibt es viele Diskussionen. Die meisten Radevormwalder können nichts mit der Namensgebung anfangen und haben Hürxthal noch nie vorher gehört. Die Identifizierung fehlt, aber das Namensschild des Hauses hängt bereits vor dem Gebäude.

In den bisherigen Begründungen zur Namensgebung wurde Johann Peter Hürxthal von der Stadtverwaltung in erster Linie als bedeutender Pädagoge, der über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war und an der lutherischen Schule in Radevormwald unterrichtet hat, vorgestellt. Bernd Klüting, Mitglied des Bergischen Geschichtsvereins und geübter Heimathistoriker, weiß viel mehr über den Radevormwalder, dessen Name jetzt am Schlossmacherplatz präsent ist. „Er war ein talentierter Zeichner und ein Experte im Vermessungswesen. Gute Geometer waren um 1800 sehr rar und gefragt“, sagt Klüting.

Den Kupferstich von 1802, der einen Blick auf Radevormwald vor dem großen Stadtbrand im August des gleichen Jahres zeigt, kennen die meisten Rader, aber nur die wenigsten kennen den Künstler. Johann Peter Hürxthal fertigte mit dem Kupferstich ein historisch wertvolles Kunstwerk an, das den Aufbau der Stadt erklärt. Um die Stadtmauer herum lagen Nutzgärten, es gab drei Gartenhäuschen, eine Bienenzucht und sogar die Bauart der Stadthäuser ist auf dem Kunstwerk zu erkennen. Der Kupferstich ist auch Teil des Stadtrundganges, der bereits im Herbst eingeweiht wurde.

„Das Kunstwerk ist wichtig für das Verständnis der Stadtentwicklung und das einzige Dokument, das uns den Aufbau der Stadt erklärt“, sagt Klüting. Einen weiteren Kupferstich hat Hürxthal nach dem Stadtbrand angefertigt.

Johann Peter Hürxthal war ein gefragter Geometer

Neben seiner Tätigkeit als Stadtkünstler war Hürxthal gefragter Geometer, der an der ersten Kartierung Radevormwalds im Jahr 1828 beteiligt war. Hürxthal hat zusammen mit zwei weiteren Geometern an der Vermessung der Stadt gearbeitet und die erste Karte für insgesamt 29 Radevormwalder Flure angefertigt. Diese Karte wurde 1870 berichtigt und diente noch 1929 als Grundlage für neue Karten. „Die Karten sind neben den Kupferstichen seine wichtigsten Vermächtnisse und waren die Basis für viele Erkenntnisse über die Stadt. Er war ein Fachmann auf seinem Gebiet“, sagt Heimatforscher Bernd Klüting. „Er war wichtig für die Stadt und hat uns mit den Zeichnungen und Karten Dokumente hinterlassen, die bedeutend sind. Das wissen nur leider zu wenige.“