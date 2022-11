Hubschrauber im Einsatz: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Radevormwald

Zusammenstoß zwischen Motorrad und E-Bike

Die Unfallaufnahme dauerte mehrere Stunden. So lange musste die Bundesstraße 229 für den Verkehr gesperrt werden.

Radevormwald. Bei einem Verkehrsunfall auf der B229 in Höhe der Ortschaft Linde in Radevormwald sind am Sonntagmorgen ein 68-jähriger Kradfahrer aus Hagen und ein 72- jähriger E-Bike-Fahrer aus Radevormwald schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Kradfahrer um 9.50 Uhr auf der B229 in Fahrtrichtung Radevormwald unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Linde kam es im Bereich einer Querungshilfe zum Zusammenstoß mit dem E-Bike-Fahrer. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber und der Kradfahrer mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu.

Die B229 ist momentan noch für die Zeit der Unfallaufnahme bis 13 Uhr gesperrt. red

