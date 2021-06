Die Hotline bleibt schon für 2018 geschaltet

Für Kenia und den Mittagstisch

+ © Klaus Wilhelm Pfarrer Marc D. Klein strahlt inmitten der kleinen Sternsinger. Diese waren von St. Marien und St. Josef aus in ganz Rade unterwegs. © Klaus Wilhelm

Sternsinger haben 11.000 Euro gesammelt.

Hotline und E-Mail-Adresse bleiben das ganze Jahr über geschaltet: Die Sternsinger-Aktion 2017 ist zwar nun beendet, aber 2018 ist bereits geplant. „Die Sternsinger-Aktion war für uns ein voller Erfolg und der Ansatz für einen erneuten Aufbruch“, sagt Klaus Wilhelm, der gemeinsam mit Regina und Mathias Lambert das Organisationsteam bildet. „Wir möchten 2018 noch mehr Menschen in unserem Stadtgebiet erreichen, um den Kindern in der Welt zu helfen, möchten weiter Impulse setzen für die Aktivität unserer Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde.“

Die Zahlen, die Klaus Wilhelm nennt, können sich sehen lassen: Mehr als 120 Kinder und Jugendliche sowie 40 Begleiterinnen und Begleiter waren in Radevormwald und Vogelsmühle unterwegs, um Spenden zu sammeln. „Dabei kamen 11.000 Euro für die Kinder in Kenia und eine Menge Süßigkeiten für den Rader Mittagstisch zusammen“, teilt Wilhelm mit.

Jeder, gleich welcher Konfession, der 2018 den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich anmelden: Hotline 0160/98305161 oder per Mail an Sternsinger-Rade@web.de. nal