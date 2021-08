Hotel als furioses Panoptikum

Theater

+ © Björn Hickmann „Menschen im Hotel“ nach dem Roman von Vicki Baum. Das Rheinische Landestheater aus Neuss gastierte mit seiner Inszenierung nun im Bürgerhaus in Radevormwald. © Björn Hickmann

Rheinisches Landestheater Neuss präsentiert im Bürgerhaus ein Stück nach Vicki Baum.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Zur letzten Theateraufführung des Kulturkreises Radevormwald dieses Jahres ist das Bürgerhaus am Mittwochabend recht gut gefüllt, als das Stück „Menschen im Hotel“ der österreichisch-amerikanischen Schriftstellerin und Musikerin Vicki Baum gegeben wird. Einmal mehr ist ein hervorragend aufeinander eingespieltes Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss nach Radevormwald gekommen, um für rund zweieinhalb Stunden beste Theaterunterhaltung zu bieten. Baums Roman, der bereits mehrfach verfilmt wurde, gehört zu ihren bekanntesten und erfolgreichsten Werken und ist 1929 veröffentlicht sowie bereits verfilmt und für die Bühne adaptiert worden.

Schon als der Vorhang fällt, wird klar, warum das so ist. Das Ensemble steht auf der Bühne, alle reden durcheinander, es ist eine Kakophonie, die enervierend wäre, wenn sie nicht durch ein lautes „Entschuldigen Sie bitte!“ des Gasts Herrn Kringelein (Stefan Schleue) unterbrochen würde, der auf ein Zimmer im Hotel pocht. Schließlich sei er mit seinem Chef, Generaldirektor Preysing (Peter Waros) verabredet. Der wiederum solle gleich kommen, heißt es an der Rezeption - und für den sei auch schon ein Zimmer reserviert.

Es ist die große Welt im Kleinen, die Baum da zeichnet. Und sie begegnet sich in einem noblen Grand Hotel im Berlin der wilden Zwanziger Jahre, zeigt dabei auch ein furioses Panoptikum der Weimarer Republik. Und sie zeichnet sie mit einer furiosen Mischung aus Humor, Ironie und immer auch ein wenig Tragik.

Frau Flamm bändelt an und hat große Pläne

Wenn etwa die lebenslustige Frau Flamm, die alle Flämmchen nennen, und die mit ihrem jungen Leben große Pläne hat, nach einem Anbandelungsversuch ein wenig traurig sagt: „Man schließt hier Bekanntschaften, so schnell wie man eine Zigarette anzündet.“

Weitere tragische Figuren, die sich im Hotel begegnen – und teilweise diese Begegnungen nicht überleben –, sind die Primaballerina Grusinskaja (Katharina Dalichau), die sich nicht damit abfinden kann, dass sich ihre Karriere auf der Bühne dem Ende zuneigt, oder der zwielichtige Baron Gaiger (Hubertus Brandt) und der vom Krieg traumatisierte und morphiumsüchtige Dr. Otternschlag (Jan Kämmerer). Über allem thront und wacht der Portier, Senf mit Namen (Pablo Guaneme Pinilla).

Besonders toll ist an der abwechslungsreichen Inszenierung von Regisseurin Marlene Anna Schäfer, dass es ein gutes Stück in Richtung des Musiktheaters geht. Denn immer wieder werden die Schauspieler von Musik unterstützt, fangen gar selbst an zu singen, etwa das Lied der Primaballerina Grusinskaja. Die Musik hat Henning Brand geschrieben, der auch via Keyboard für die Grundinstrumentierung sorgt, während Radek Stawarz und Johannes Platz die Geige in teuflisch wilder Manier spielen und Isabelle Marchewka die Harfe hingebungsvoll zupft.

Aber auch sonst ist es ein enorm abwechslungsreiches Spektakel. Etwa wegen der bunten und frechen Kostüme (Marina Stefan) oder der teils dezenten, teils stimmungsvollen Beleuchtung und nicht zu vergessen der einfallsreich verwendeten Videoleinwand.