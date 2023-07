Honsberger bereiten Trecker-Treffen 2023 vor

Organisatoren der „Schlepperbande“ rechnen mit mehr als 200 Teilnehmern.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Einst war es nur eine unvermittelte Idee in einer geselligen Runde, nun ist man schon auf dem Weg zu einer festen Tradition im Veranstaltungskalender der Region: das „Schlepperbanden“-Treffen in der Radevormwalder Ortschaft Honsberg findet im September zum dritten Mal statt.

Auf ihrer Internetseite haben die Organisatoren eine Uhr installiert, die die Tage und Stunden bis zu dem Ereignis herunterzählt – am Freitag, 22. September, soll es dann losgehen, bis einschließlich Sonntag, 24. September, gibt es dann ein bunten Programm, und natürlich stehen wieder die Traktoren im Mittelpunkt.

„Im vergangenen Jahr waren rund 200 Traktoren dabei“, erklärt Nils Paas vom Organisationsteam. „In diesem Jahr rechnen wir mit noch mehr.“ Auch das Angebot an Aktivitäten werde im Vergleich zum Treffen im Jahr 2022 noch wachsen. Zentraler Ort wird wieder das Gelände der Familie Wiesemann außerhalb der Ortschaft.

Ein Rückblick: Bei einer Feier hatten mehrere Honsberger vor zwei Jahren, im Juli 2021, die Idee, eine solche Veranstaltung umzusetzen. Das Kern-Team bestand damals aus fünf Leuten, zunächst eine lockere Gruppe ohne Vereinsstatus. Zuerst stellten die Traktor-Freunde ihre Pläne in die sozialen Medien – und rasch zeigte sich, dass die Idee viel Potenzial hatte. Interessenten meldeten sich nicht nur aus der bergischen Region, auch von der Ruhr und vom Niederrhein gab es Reaktionen von den Fans der Landmaschinen.

Bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2021 standen dann gleich rund 100 Traktoren auf dem Feld bei Honsberg – nicht schlecht für eine Veranstaltung, die vor einigen Monaten erst spontan ins Leben gerufen worden war.

Die Bevölkerung von Honsberg beteiligte sich von Anfang an, so gab es im Ortskern beispielsweise einen Hoftrödel und auch kulinarische Angebote. Kurz gesagt: Ein Programm, das nicht nur jene Besucher anspricht, die zur gut vernetzten Szene der Traktoren-Oldtimer-Kenner gehören.

Neu werde bei der Veranstaltung in diesem Jahr ein Shuttle-Service sein, für den man den Bürgerbus-Verein Radevormwald gewinnen konnte. „Am Samstag werden die Busse vom Busbahnhof in der Innenstadt nach Honsberg fahren, am Sonntag dann vom Edeka-Parkplatz, dort ist dann ,Park und Ride‘ möglich“, kündigt Nils Paas an.

„Mensch ärgere dich nicht“ gibt es in einer Riesenversion

Ein vorläufiges Programm steht auch schon: Am Freitag, 22. September, können die Teilnehmer ab 15 Uhr anreisen, zur Eröffnung gibt’s Würstchen und Landbier, eine Riesen-Version von „Mensch, ärgere dich nicht“ und ein Nagelbalken sorgen für Unterhaltung, wenn der Abend dann rund um die Feuertonne ausklingen wird.

Am Samstag, 23. September, geht es dann um 10 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände los. Zahlreiche Stände stehen dann für die Besucher bereit, mit dabei sind unter anderem die Rader Kitzretter, die Motorsportfreunde Kräwinkel, der Hof Holberg, die Baumschule Plückebaum, ein Verkaufsstand mit Traktor-Zubehör, ein mobiles Sägewerk und so fort. Natürlich ist für Essen und Trinken wieder reichlich gesorgt. Zudem gibt es einen „Trecker-TÜV“ – die GTÜ bietet direkt auf dem Gelände Hauptuntersuchungen an.

Auf der Facebook-Seite kündigen die Organisatoren zudem an, dass am Samstagnachmittag eine Zapfwellenbremse vor Ort aufgestellt wird. Damit können die Teilnehmer die Leistung von ihrem Schlepper testen. Nils Paas rechnet damit, dass dieses Angebot viel Interesse bei den Besuchern wecken wird.

Abgerundet wird das Programm durch verschiedene Spiele und Aktivitäten. Ab 18 Uhr gibt es dann Livemusik mit der Band „Best before Midnight“, die auch schon im vergangenen Jahr für Stimmung sorgte, und später mit einem DJ.

Auch am Sonntag, 24. September, gibt es ab 10 Uhr wieder ein buntes Programm mit vielen Ständen und Aktivitäten. Die dreitägige Veranstaltung wird dann gegen 17 Uhr ausklingen.

Wer sich einen Eindruck von der Feier machen möchte, kann auf der Internetseite www.schlepperbande-honsberg.de Fotos von den Traktor-Treffen der vergangenen Jahre anschauen. Dort gibt es auch eine Übersicht der Sponsoren, welche die Feier unterstützen.

