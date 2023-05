Hohenfuhrparkplatz wird erweitert

Politik berät über neue Stellplätze auf der Parkfläche neben dem Rathaus – vor allem für Besucher des „Wohnzimmers“.

Von Stefan Gilsbach

Vor einigen Wochen wurde der Entwurf des neuen „Wohnzimmers“ an der Nordstraße vom federführenden Architekturbüro vorgestellt. In dem Gebäude sollen regelmäßig kleinere Kulturveranstaltungen und Vereinsaktivitäten stattfinden. Rund um das Grundstück ist die Zahl der Parkplätze allerdings begrenzt. Daher wurde seit geraumer Zeit überlegt, wo man ausreichend Stellplätze für Besucher schaffen könnte, natürlich in fußläufiger Entfernung.

In der kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung wird die von der Stadt entwickelte Lösung nun beraten. Der Parkplatz an der Hohenfuhrstraße, unmittelbar neben dem Rathaus, soll deutlich erweitert werden. Die Grünanlage zwischen dem jetzigen Parkplatz und dem Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes soll dafür umgestaltet werden.

Bislang ist die Fläche als Parkanlage ausgewiesen

Wie die Verwaltung in ihrer Begründung für die Änderung des Bebauungsplanes darlegt, werden etwa 25 neue Parkplätze benötigt. Die Fläche, die man im Auge hat, ist nach dem gültigen B-Plan als Parkanlage ausgewiesen. Hier muss das Planungsrecht also durch die Politik geändert werde. Die Fläche ist rund 850 Quadratmeter groß. In der Sitzung am Donnerstag geht es um den Bericht für die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit, den Beschluss der öffentlichen Auslegung sowie das Einholen der üblichen Stellungnahmen der Behörden und träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden.

In der Vorlage erläutert die Stadtverwaltung, warum es keinen alternativen Standort für die neuen Stellplätze gibt. Auf dem Grundstück des neuen „Wohnzimmers“ selbst könnten die Parkmöglichkeiten nicht zur Verfügung gestellt werden. Im Rathaus hatte man daher Ausschau im näheren Umfeld gehalten, denn selbstredend sollten die Besucher der neuen Einrichtung keine überlangen Wege zurücklegen müssen. Angedacht wurde unter anderem, den Parkplatz am Freizeitbad „Life-ness“ durch den Bau einer Parkpalette aufzustocken. Das sei aber zu kostspielig gewesen. Eine Aufstockung mit 60 neuen Parkplätzen hätte rund 1,5 Millionen Euro brutto gekostet. Für eine eingeschränkte Aufstockung mit rund 30 neuen Stellplätzen hätte man immer noch 900.000 Euro ausgeben müssen. Die nun favorisierte ebenerdige Lösung sei im Vergleich dazu mit rund 250.000 Euro brutto für rund 25 Stellplätze deutlich schonender für die Stadtkasse.

Hinzu kommt: Der Parkplatz an der Hohenfuhrstraße ist in die Jahre gekommen. Mittelfristig gebe es Planungen, die ganze Fläche zu sanieren, teilt die Verwaltung mit. Dabei sollen unter anderem die Stellplätze auf jeweils 2,50 Meter verbreitert werden. Größere Zuschnitte bedeuten allerdings auch, dass weniger Stellplätze nach der Sanierung zur Verfügung stehen werden. Auch das ist ein Argument für eine Erweiterung der Parkfläche mitten in der Innenstadt.

Bereits im Herbst 2022 hatte die städtische Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt erläutert, dass die Eingriffe in den Baumbestand auf der jetzigen Grünfläche zwischen Parkplatz und DRK-Haus vertretbar seien. Die alten Eichen müssten nicht gefällt werden, manche Bäume müssen freilich weichen, dies seien ohnehin nicht verkehrssicher.

Das Grundstück an der Nordstraße, auf dem das „Wohnzimmer“ gebaut wird, war jahrelang ein Problem für die Herausforderung für die Entwicklung der Innenstadt. Drei marode alte Häuser sorgten dafür, dass diese Stelle als Schandfleck im Ortskern wahrgenommen wurde. Mit dem Abriss der drei Gebäude hatte die Neuentwicklung des Areals begonnen. Wegen Problemen mit der Abrissfirma hat sich der Zeitplan allerdings nach hinten verschoben. Wegen der Frist der Förderkulisse soll die Maßnahme 2025 abgeschlossen sein.

Sitzung

Die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung ist am kommenden Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5.

Die Unterlagen für die Sitzung können im Ratsinformationssystem unter www.radevormwald.de eingesehen werden.