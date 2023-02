Karnevalszug: Jecken in Radevormwald trotzen dem Regen (mit vielen Fotos)

Radevormwalder wollten endlich wieder Karneval feiern und ließen sich ihren Zug auch nicht durchs Regenwetter vermiesen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Zwei Jahre lang mussten die Radevormwalder und ihre Gäste warten, bis endlich wieder der Karnevalszug am Samstag vor Rosenmontag losziehen konnte. Nun war es so weit, und die Stimmung in der Innenstadt war großartig. Als der Zug, der sich um 14.11 Uhr an der Neustraße in Bewegung gesetzt hatte, den Stadtkern erreichte, war das scheußliche Wetter vergessen. Dafür regnete es Kamelle.

+ Voll war es vor allem auf dem Markt, dort wurde auch nach Ende des Zuges noch weiter gefeiert. © Roland Keusch

Da fast alle Corona-Beschränkungen in NRW weggefallen sind, sah man so gut wie keine Mund-Nase-Masken mehr, dafür umso mehr karnevalistische Maskierungen.

Die Gruppe des SC 08 hatte sich nach ihren Vereinsfarben blau gewandet, in Blumenfarben „blühten“ die Teilnehmer des RTV. Die „Wilde 13“ hatte sich verkleidet als Garnrollen - und gespickt mit „Stecknadeln“ schlossen sie an ihren Erfolg von vor drei Jahren an. Zu den Fußgruppen gehörte das Familienzentrum Kottenstraße, das sich mit Tierkostümen ausstaffiert hatte. Mit Wagen vertreten waren unter anderem die Stadtwerke, die Schlepperbande Honsberg und die Freiwillige Feuerwehr. Natürlich waren die Karnevalsgesellschaften, Große KG Rot-Weiß und KG Rua Kapaaf, prominent vertreten.