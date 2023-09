Hochschultag finden Schüler besser als die Suche im Internet

Viele Gymnasiasen haben sich schon im Internet schlau gemacht, aber am Hochschultag bekamen sie Gelegenheit, persönliche Kontakte zu knüpfen und vieles aus erster Hand zu erfahren.

14 Hochschulen und Unternehmen aus NRW präsentierten sich am Theodor-Heuss-Gymnasium.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Einen etwas anderen Unterrichtstag erlebten am Dienstag die Oberstufenschüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums: Zum siebten Mal organisierte die Schule einen Hochschultag – eine kleine private Ausbildungsmesse, in der sich die Gymnasiasten über eine Vielzahl an Ausbildungs- und Studienplätzen sowie Hochschulstandorte und Betriebe informieren konnten.

In der Aula ging es hoch her: Schüler schoben sich durch die Gänge. Universitäten, Betriebe, Polizei, Sparkasse und Stadt warben für ihre Studienfächer und Ausbildungen.

Während die jüngeren Zehntklässler mit einem Laufzettel die kleine Messe besuchten und bei den Ausstellern versuchten, ihre Fragen zu beantworten, suchten die älteren Abiturjahrgänge deutlich gezielter nach Informationen.

„Ich interessiere mich für eine Ausbildung als Industriekaufmann“, sagte Mike (17). Zwar habe er sich auch schon im Internet schlau gemacht, am Hochschultag bekam er aber Gelegenheit, persönliche Kontakte zu knüpfen und aus erster Hand zu erfahren, wie eine Ausbildung aussieht. „Ich finde den Tag sehr praktisch“, meinte er. „Hier kann man mit Leuten reden und andere Infos bekommen, als bei einer Internetrecherche.“

Til (17) würde gerne BWL studieren und suchte einerpassenden Hochschule. „Ich habe auch einiges gefunden, was mich interessiert.“ Tom (18) und Paul (16) könnten sich vorstellen, nach dem Abitur zur Polizei zu gehen. Sie fanden bei Nicole Cescotti-Söhns, Einstellungsberaterin der Polizei, die nötigen Informationen. „Es sind erfreulich viele, die sich für den Polizeiberuf interessieren“, sagte Cescotti-Söhns.

Allein an ihrem Vortrag hätten 35 Schüler teilgenommen – und auch am Stand fanden sich immer wieder neue Schüler ein, die sich über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und die Besoldung informierten. „Die Besoldung scheint bei den Jugendlichen eine besonders große Rolle zu spielen“, sagte die Einstellungsberaterin. Sie glaube, dass der Polizeiberuf für viele attraktiv sei, weil er krisensicher sei und eine große Bandbreite abdecke. Eine gewisse Grundfitness müssten die Bewerber aber schon mitbringen. „Voraussetzung, um am Auswahlverfahren teilzunehmen, ist das Sportabzeichen in Bronze sowie eine Rettungsschwimmer-Ausbildung.“

Julina (15) wurde fündig: „Ich interessiere mich für ein Studium. Psychologie oder Journalismus.“ Den Hochschultag bewertete sie als „keine schlechte Veranstaltung.“ Allerdings dürfte es nicht die letzte Messe vor dem Abi sein. „Ich hoffe, dass wir in der Oberstufe dann nochmal Gelegenheit dazu bekommen.“

Beim Hochschultag könne man sich einen Überblick verschaffen

Lina und Leni (15) konnten dem Hochschultag viel abgewinnen. „Ich denke, ähnliche Infos bekommt man auch online, aber viele machen sich nicht die Mühe oder wissen auch gar nicht, wo sie anfangen sollen. Da ist so ein Tag schon hilfreich, um sich einen Überblick zu verschaffen.“

Carole Lesnick und Jonas Brühl von der Universität Siegen freuten sich über das Interesse. Die Studiengänge Psychologie, Grundschullehramt und Soziale Arbeit seien in Siegen besonders gefragt. „Wir bieten aber auch viel mehr an und freuen uns auch über Bewerber in den Naturwissenschaften“, sagte Lesnick. Es sei gut, dass sich viele unterschiedliche Universitäten und Hochschulen präsentierten, „aber es wäre auch nützlich, den Jugendlichen ganz konkret die Unterschiede zwischen einer privaten und öffentlichen Hochschule darzulegen, ebenso wie die Vor- und Nachteile eines Dualen-Studiums“, sagte Lesnick.

Als schüchtern erlebte Holger Keuerleber von der Deutschen Vermögensberatung die Schüler. „Viele kennen unseren Beruf überhaupt nicht, können im ersten Moment nichts damit anfangen.“ Für ihn sei es daher wichtig, bei solchen Messen präsent zu betreiben. „Wenn ich sage, dass wir Fitnesstrainer für Finanzen sind, können die Schüler dann schon eher was mit uns als Vermögensberater anfangen.“ Yara McCullough von der Internationalen Hochschule am Campus Wuppertal freute sich ebenfalls über das rege Interesse. „Vor allem die Älteren bringen viel Vorwissen mit, die Jüngeren lassen sich eher informieren, was ich nicht verkehrt finde. “