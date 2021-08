Hobby-Historiker blickt lieber nach vorn

Stabwechsel beim BGV

Nun bleibt Zeit für die Bücher: Ulrich Haldenwang hat den Vorsitz im Bergischen Geschichtsverein abgegeben.

Nach fünf Jahren Vorsitz im BGV hat Ulrich Haldenwang an Hans Golombek übergeben.

Von Nadja Lehmann

Ulrich Haldenwang ist keiner, der in der Vergangenheit schwelgt. Für einen Hobby-Historiker, der bis vor kurzem der Vorsitzende des Bergischen Geschichtsvereins war, ist das eher ungewöhnlich. „Das Wissen von gestern muss uns den Blick nach vorn öffnen“, sagt er. Sein Interesse gilt dann auch nicht dem ganz weit Zurückliegenden, sondern der Zeit ab Napoleon. Und ganz besonders der Industriekultur. „Ich komme ja selbst aus der Industrie“, sagt der 71-Jährige.

Bei seinem Rückzug aus dem Vorsitz hat er nichts dem Zufall überlassen. „Ich habe schon länger daran gedacht, aufzuhören und habe meine Fühler ausgestreckt“, erzählt er. Dann machte zudem die Gesundheit nicht mehr richtig mit und das Herz Schwierigkeiten: „Da war mir klar, dass nun wirklich Schluss ist.“ Dennoch bleibt er dem Verein treu und kümmert sich künftig als Beisitzer um Veröffentlichungen und Projekte. Den Vorsitz übernimmt Hans Golombek. „Ich habe es immer gemocht, wenn um mich Leute waren, die kritisch sind, die mit- und querdenken“, beschreibt Haldenwang. Eine Haltung, von der er hofft, dass sie bleibt und den Verein weiterhin prägt.

Auf dem Schreibtisch liegen schon die Bücher, für die nun Zeit ist

Auf Haldenwangs Schreibtisch stapeln sich schon die Bücher und Broschüren. Er freut sich, dass er nun bald dazu kommt, mehr zu lesen und wieder mehr zu forschen. Denn hinter Haldenwang und dem Vorstandsteam liegen aufregende Zeiten: Radevormwald wurde 700 Jahre alt, der Bergische Geschichtsverein 70. Sichtbarstes und erfolgreichstes Zeichen dieser Jubiläen ist die Radevormwalder Chronik, das große Kompendium mit über 400 Seiten.

„Layout und Gestaltung lagen in meiner Hand“, erzählt Haldenwang, der ein ganzes Redaktionsteam um sich scharte, das alle Fakten zusammentrug. „Mein Gedanke war, dass wir es so kompakt nicht mehr zusammenbekommen“, erinnert sich Haldenwang. Man habe nicht bei Null angefangen, vieles sei schon erforscht, aber noch nicht fixiert gewesen: Auch da begriff Haldenwang die Chronik als Chance, Forschungsergebnisse endlich in Wort und Bild festzuhalten und die Quellen zu dokumentieren, für weitere vertiefende Forschungen.

„Den Arbeitsaufwand haben wir allerdings unterschätzt“, erinnert er sich lächelnd. Dennoch habe er nie daran gezweifelt, dass der Verein die Aufgabe schaffe: „Projektleitung war beruflich mein Leben. Ich kannte das.“ Drei Jahre lang haben Stadtjubiläum und Chronik Haldenwangs Terminkalender dominiert. Er blickt gerne zurück auf 2016: „Höhepunkt war das Stadtfest. Und das hat super funktioniert.“ Gerade die Vielfalt des Jubiläumsjahres habe ihm gefallen. Ebenso wie sein Symbol, der stilisierte Fällkeil von Edgar Hofschen. „Etwas Modernes, das passte. Wir wollen doch vorwärts“, findet Haldenwang – und zeigt sich einmal mehr als Querdenker.

So hat er gemeinsam mit dem Vorstand die Annäherung an die Hückeswagener Sektion gesucht. Inzwischen ist es kein Problem mehr, genug Leute für Ausfahrten zu finden (man war bereits in Bremen, Paderborn, Corvey). Zusammen lädt man externe Referenten ein – auch zum eigenen 70sten des Vereins. „Es ist wichtig, über den Tellerrand zu gucken“, sagt Haldenwang. Wie auf der Fahrt ins Vernichtungslager Hadamar, in dem die Nazis Behinderte und psychisch Kranke ermordeten. „Das hat uns sehr berührt“, sagt Haldenwang. In Landwehr ist der Verein aktiv, hat Setzlinge gepflanzt, um an die ehemaligen Grenzmarkierungen zu erinnern. Noch müssen sie aber etwas wachsen.