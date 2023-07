Wann kommt der Trinkwasserbrunnen?

Wasser aus einem öffentlichen Trinkwasserspender der Stadt: So etwas soll es auch in Radevormwald geben.

Angesichts von Hitzerekorden hakt Seniorenbeirat bei der Stadt nach. Thema ist der Trinkbrunnen seit 2018.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Mit jedem Sommermonat verkünden die Meteorologen neue Hitzerekorde, auch in Deutschland. In der Politik wird diskutiert, wie man die Bevölkerung, vor allem gefährdete Gruppen wie Kinder und Senioren, vor den Folgen extremer Hitze schützen kann. Die Forderung, kostenlose Trinkwasserspender im öffentlichen Raum zu installieren, an denen sich die Bürger erfrischen können, ist allerorten zu hören.

In Radevormwald, bemängelt Wolf-Rainer Winterhagen, der Vorsitzende des Seniorenbeirates, sei man leider bei diesem Thema noch nicht weitergekommen. „Die Verwaltung hatte zugesagt, dass auf dem Schlossmacherplatz ein Trinkwasserspender installiert werden soll, leider hat sich noch nichts getan“, tadelt der Radevormwalder, der auch in der Landesseniorenvertretung aktiv ist. Dieses Gremium hat sich nun ausdrücklich noch einmal für die öffentlichen Trinkbrunnen stark gemacht.

Der Seniorenbeirat verweist auf eine Richtlinie der EU

Dabei verweisen die Seniorenvertreter auf die EU-Trinkwasser-Richtlinie. Diese hat festgelegt, dass das Angebot von Leitungswasser an öffentlichen Orten eine „Aufgabe zur Daseinsvorsorge“ ist, die Kommunen werden aufgefordert, solche Möglichkeiten in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen zu schaffen. Es sei dringend nötig, dass die Menschen „auch außerhalb der eigenen Wohnung problemlos an frisches Trinkwasser gelangen“ können. In diesem Zusammenhang weist der Landesseniorenverband auch auf die private „Refill-Bewegung“ hin, bei der man in Geschäften und Einrichtungen seine eigene Trinkflasche kostenlos füllen darf.

Die Diskussion über einen Wasserspender wird in der Bergstadt schon seit längerem geführt. Die Junge Union hatte das Thema bereits im Jahr 2018 auf die Agenda gesetzt, Anfang 2023 hatte die Verwaltung dann mitgeteilt, dass der Trinkbrunnen fest geplant sei, die nötigen finanziellen Mittel seien in den Haushaltsentwurf eingestellt worden.

Ulrich Dippel, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, versichert auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Stadt die Installation des Trinkwasserbrunnens weiter verfolgt. „Welches Modell wir nehmen, ist bereits geklärt, auch in Abstimmung mit den Stadtwerken“, erläutert Dippel. Was nun noch fehle, bevor man zur Tat schreitet, ist die Zustimmung des Gesundheitsamtes des Oberbergischen Kreises. „Ohne eine solche Genehmigung kann man einen Brunnen für Trinkwasser nicht aufstellen“, betont Ulrich Dippel. Wann das Einverständnis aus Gummersbach vorliegt, könne man nicht vorhersagen, daher möchte Dippel lieber kein Datum nennen, an dem der Brunnen fertig sein wird.