Ein Traum geht in Erfüllung: Pilot sein für einen Tag

Elf Teilnehmer eines Schnuppertages beim Luftsportverein konnten die Welt aus der Luft betrachten - und gewannen ein ganz neues Gefühl dazu.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald.Die überraschend große Resonanz beim Stadtfest hatte den Vorstand des Luftsportvereins Radevormwald (LSV) dazu motiviert, Interessierten einen besonderen Schnuppertag auf dem Flugplatz anzubieten: Pilot für einen Tag hieß die Aktion, zu der sich elf Teilnehmer meldeten.

„Eigentlich hatten wir uns die Grenze bei zehn gesetzt“, verriet LSV-Pressesprecher Patrick Hirschauer. Doch ein besonderes Duo wollte der Verein dann doch nicht entzweien: Nadine (45) hatte ihre Teilnahme auf dem Stadtfest gewonnen und brachte – nach Absprache mit dem Verein – ihren Sohn Tom (13) mit. „Segelfliegen hat mich immer schon gereizt, ich fand es auch immer interessant, wenn wir mit dem Fahrrad hier am Flugplatz vorbeigefahren sind“, berichtete die Mutter. Der Sohn seinerseits sei begeisterter Fan von Flugsimulatoren. „Es macht mir einfach Spaß, dieses Gefühl von Freiheit, die Perspektive, keine Straßen“, erklärte der Junge. Jetzt wollte er das auch in einem echten Flieger probieren.

An einem Samstag, bei sommerlichen Temperaturen und wolkenlosen Himmel, war es so weit: Nach einer kurzen Begrüßung am Morgen und einer ersten theoretischen Einführung über die Flugausbildung und Lufträume, über Technik und Funktion der Flieger, ging es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer samt Fluglehrer auf den Platz, um sich das Fluggerät auch aus nächster Nähe anzuschauen.

Flugsimulatoren helfen 13-Jährigem bei der Steuerung

Die Steuerung kam Tom dabei ziemlich bekannt vor. Mutter Nadine staunte nicht schlecht, was Tom schon alles allein durch die Flugsimulatoren gelernt hatte. Als das Segelflugzeug präpariert und mit allen nötigen Utensilien ausgestattet war, ging es für die ersten Teilnehmer in die Luft.

Die Neulinge, wie Mossab Zedan, der mit seinen Freunden aus dem Ruhrgebiet nach Radevormwald kam, um den Schnuppertag auf dem Flugplatz mitzumachen, setzten sich nach vorne, der Fluglehrer dahinter. Sie legten Gurte an, klappten die Sonnenbrille herunter und schauten sich aufmerksam die Armaturen an. Der Fluglehrer erklärte noch die letzten Kommandos und schon wurde das Segelflugzeug von den übrigen Vereinsmitgliedern auf die Startbahn gerollt.

+ Mossab Sedan (vorne) aus Duisburg kam für einen Mitflug im Segelflugzeug extra nach Radevormwald. Sein Pilot war Fluglehrer Patrick Hirschauer. © sebu

„Was viele nicht wissen, ist, dass Segelfliegen ein absoluter Teamsport ist“, betonte Hirschauer. Allein im Flieger könne der Pilot nicht mal abheben. Dafür brauche es Menschen, die den Flieger samt Fluggerät auf die Bahn rollen, sowie einen Piloten in einer motorisierten Maschine, um das Segelflugzeug überhaupt in die Luft zu bringen. Vom Boden aus beobachteten die übrigen Teilnehmer die Manöver der Segelflieger hoch über ihnen.

Nadine und Tom kehrten beseelt von ihrem ersten Flug zurück. „Das ist ein ganz anderes Gefühl, als in einem Verkehrsflugzeug. Es kribbelt kurz vor dem Start und wenn man dann oben ist, ist alles wie verflogen und man genießt nur noch die Aussicht.“

Mit diesem Trick finden die Piloten den Weg zum Flugplatz zurück

Nach dieser Erfahrung würde es sie schon reizen, den Flugschein zu machen, „aber ich befürchte, dass ich dafür nicht ausreichend Zeit haben werde“, erkannte die 45-Jährige. Sohn Tom bleibe lieber am Boden bei seinem Flugsimulator. „Für mich ist Segelfliegen eher nichts“, äußerte Tom.

Fluglehrer Christian Ronge (37) zeigte sich mit seinen Schützlingen sehr zufrieden: „Ich habe den Eindruck, dass alle sehr motiviert und sehr wissbegierig dabei sind. Eine wirklich tolle Truppe.“ Die Eindrücke seien für Neulinge beim ersten Mal zahlreich, und es falle auch nicht jedem auf Anhieb leicht, sich in der dritten Dimension anhand von Koordinaten zu orientieren. „Wir haben das große Glück, hier von vielen Talsperren umgeben zu sein. Wer den Weg zurück zum Flugplatz sucht, muss einfach die drei Talsperren suchen. Genau in der Mitte, geht es zurück zum Flugplatz“, lautet Ronges Tipp.

Hintergrund

Der Verein steht Interessierten ganzjährig zur Verfügung. Die Praxisstunden werden im Sommer abgehalten, im Winter finden die Theoriestunden statt. Zwischen 50 und 70 Starts brauchen Fluganfänger, bis sie ihren Flugschein absolvieren und eigenständig fliegen können. Im Schnitt werden dafür zwei Jahre benötigt. Kosten insgesamt: rund 2000 Euro.