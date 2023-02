Hier gibt es Hilfe bei Belästigungen

Anlaufstellen beim Karnevalszug.

Radevormwald. Wenn sich der Karnevalszug am Samstag, 18. Februar, ab 14.11 Uhr in der Innenstadt in Bewegung setzt, hofft die Stadt auf eine friedliche Veranstaltung ohne Zwischenfälle. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie des Amtes für Jugend, Schulen, Kultur und Sport richten sich vor dem Zug mit klaren Appellen an alle Bürger.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Polizei wurden Anlaufstellen geplant, an die sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene während der Veranstaltung wenden können. Die Mitarbeiter der Jugendförderung haben Handzettel in den weiterführenden Schulen verteilt, die auf Hilfsangebote bei eventuellen Belästigungen hinweisen.

Folgende Anlaufstellen werden am Samstag eingerichtet: DRK-Unfallhilfestelle an der Schützen-/Oststraße; DRK-Jugendauffangstation im DRK-Haus in der Carl-Diem-Straße 7; Einsatzleitung der Polizei am Markt/Weststraße und das Ordnungsamt mit Fußstreifen mit dem Jugendamt.

Am Samstag soll in Gastronomiebetrieben und Kiosken, in denen Getränke verkauft werden, im direkten Umfeld der Veranstaltung auf die Ausgabe von Getränken in Glasbehältern verzichtet werden. Darüber hat das Ordnungsamt auch schriftlich informiert.

„Für alle Besucher gilt, dass die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes strikt zu beachten sind“, schreibt die Stadt. Auch die Besucher sollten möglichst auf Getränke in Glasbehältern verzichten, außerdem aufmerksam sein und hilfesuchende Personen unterstützen. Die Stadt weist zudem darauf hin, bei Bedarf die Toilettenanlagen zu nutzen. Das Wildpinkeln werde mit einem Verwarngeld geahndet. rue