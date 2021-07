Heute Abend bleiben Kirchen auf

Veranstaltung

Bei der vierten „Nacht der offenen Kirchen“ steht die Bitte um Frieden im Mittelpunkt.

Von Stefan Gilsbach

Heutzutage sind viele Kirchen außerhalb der Gottesdienstzeiten für Besucher geschlossen. Der Grund ist meist die Furcht vor Vandalismus. Wegen solcher Fälle hält auch die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Rade die Tür zum Kirchenraum verschlossen. Heute Abend jedoch ist alles anders: Die Gotteshäuser in der Stadt öffnen ihre Pforten – zur vierten „Nacht der offenen Kirchen“. In diesem Jahr steht alles im Zeichen des Friedens. „Die Radevormwalder Kirchengemeinden möchten in dieser Nacht ein gemeinsames Zeichen gegen den Unfrieden in unserer Gesellschaft und Welt setzen“, heißt es in der Einladung. Los geht es heute um 18 Uhr. In den einzelnen Kirchen bieten die Gemeinden unterschiedliche Programmpunkte an. Um 21.45 Uhr wird es dann einen gemeinsamen Sternenmarsch zum Abschluss auf den Marktplatz geben. Teilnehmer werden gebeten, Laternen oder ein anderes Licht mitzubringen.

Ein Überblick des Programms in den einzelnen Gemeinden – FeG Grafweg: Mit der Gemeindeband „Lobwerk“ werden Gedichte, Meditationen und Lieder zum Nachdenken geboten. Zu jeder vollen Stunde wird dieses etwa 20-minütige Programm beginnen.

Martini-Kirche: Zu jeder vollen Stunde findet in dem Gotteshaus ein Taizé-Gebet statt.

Reformierte Kirche: Ebenfalls zu jeder vollen Stunde werden in der Kirche am Markt Ausschnitte des Films „Merry Christmas“ aus 2005 gezeigt. Es geht um die kurzzeitige Verbrüderung von gegnerischen Truppen zur Weihnachtszeit, die sich tatsächlich im Jahr 1914 an der Westfront des Ersten Weltkriegs zugetragen hat.

Lutherische Kirche: Die Gemeinde lädt dazu ein, einen bekannten biblischen Text neu zu entdecken. Zu jeder vollen Stunde wird die Bibelstelle „Schwerter zu Pflugscharen“ (Micha 4) im Mittelpunkt stehen. Der Kirchenraum wird im Vorfeld von einer Gemeindegruppe nach diesem Motto gestaltet.

Katholische Kirche St. Marien: Verschiedene Aspekte des Themas Frieden werden dargestellt. Ab 18 Uhr geht es um Frieden in der Familie. Dazu wird eine Geschichte von Astrid Lindgren vorgelesen. Ab 19 Uhr geht es um den Frieden der Gemeinde, mit einer Lesung aus dem Epheser-Brief, einem Friedengebet und einer offenen Chorprobe. Ab 20 Uhr wird der innere Frieden mit einer Gedankenreise und einem Gebet thematisiert. Ab 21 Uhr geht es schließlich um den Frieden in der Welt, mit Lesungen, Gebeten, einem Taizé-Gesang und Orgelmusik von Regionalkantor Bernhard Nick.

Der Bus der Lutherischen Gemeinde wird um 18.45 Uhr von der Bushaltestelle vor der Lutherischen Kirche zur Gemeinde in den Grafweg fahren. Um 19.45 Uhr kehrt er zurück und wird die Lutherische Martini-Kirche ansteuern.