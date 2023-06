Sekundarschule: Herzliche Aufnahme in die neue Schulfamilie

88 Grundschüler wechseln nach den Sommerferien zur Sekundarschule – Jetzt gab es ein Kennenlernen

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Für die Viertklässler war es ein aufregender Moment. Am Donnerstag lernten sie ihre künftigen Klassenlehrer und ihre neue Klassenkameraden kennen. 88 Mädchen und Jungen wechseln nach den Sommerferien von den Radevormwalder Grundschulen auf die Sekundarschule an der Hermannstraße.

Darunter auch Timo, der mit seiner Mutter zur Einschulung auf die weiterführende Schule gekommen war. „Ich freue mich besonders darauf, dass ich hier Spanisch lernen kann. Denn meine Mama lernt die Sprache gerade auch“, verriet der 10-Jährige. Ein wenig muss er aber noch warten, das Sprachangebot gibt es ab Stufe 7.

Neuer Schulalltag mit neuen Angeboten

In ihrer Begrüßung hob Schulleiterin Sandra Pahl hervor: „Ihr kommt jetzt auf eine neue Schule, deren Schulalltag neu aufgebaut ist.“ Es gebe neue Fächer, aber auch eine Vielzahl Arbeitsgemeinschaften. Wer Lust hat, kann in der fünften und sechsten Klasse zum Beispiel in der Tanz-AG oder der Chor-AG mitmachen. Beide Gruppen stellten sich mit einer Darbietung vor – ebenso wie die Schulband.

Danach stieg die Nervosität. Anja Kliesch, die Abteilungsleiterin für die Unterstufe, teilte die Klassen ein – und stellte die jeweilige Klassenleitung vor. Hier erfuhren die Kids, dass Alisa Dettlaff die 5a übernimmt, Katrin Mayer die 5c. Die 5b und 5c können hingegen auf Klassenlehrerteams bauen – bestehend aus den Pädagogen Sina Isenberg und Peter Fuchs beziehungsweise Jenny Primocerio und Matthias Fingscheidt. „Wenn wir genug Personal hätten, würden wir gerne immer ein Team einsetzen“, erklärte Anja Kliesch.

+ Ein Auftritt der Schulband gehörte zum Rahmenprogramm. © Claudia Radzwill

Die meisten der Schülerneuzugänge kommen aus der Bergstadt, einige aus dem Umfeld. „In diesem Jahr fahren wir wieder vierzügig, im letzten fünfer Jahrgang gab es nur drei Eingangsklassen“, sagte Kliesch. Die Einschulung gibt es in der Sekundarschule immer vor den Sommerferien. „Dann wissen alle schon Bescheid, in welcher Klasse sie sind und wo sie hinmüssen.“

Im Klassenzimmer gab es Kennenlernspiele und Infos zum Schulstart

Kinder und Eltern haben so auch vor dem Schulstart noch Zeit, um eventuell aufkommende Fragen zu klären. Wobei im Vorfeld schon vieles von der Schulleitung der Sekundarschule beachtet wird: Jeder Viertklässler kann einen Freund oder Freundin benennen, mit dem man gerne in eine Klasse möchte. „Das wird von uns bei der Aufteilung berücksichtigt. Gleichzeitig mischen wir aber auch die Grundschulen und achten auf eine annähernd gleiche Anzahl von Jungen und Mädchen in der Klasse“, so Kliesch.

Die künftigen Fünftklässler gingen nach der Aufteilung dann in ihre Klassenzimmer. Hier gab es Kennenlernspiele, eine Materialliste zum Schulstart und ein kleines Geschenk, das die Klassenleitungen gebastelt hatten. Die Eltern hatten derweil Gelegenheit, in der Cafeteria zu verweilen. Ein Müttertrio, alle aus der Ukraine, wartete hier auf die Rückkehr ihrer Kinder. Von der Sekundarschule zeigten sie sich sehr angetan.

„Mein Sohn besucht die siebte Klasse, ich kenne die Schule daher schon. Jetzt wechselt meine Tochter hierher“, erzählte eine Mama. Sie lebt seit 14 Jahre in Deutschland, die Tochter ist hier geboren. Die beiden anderen Frauen sind mit den Kindern im letzten Jahr gekommen, sind vor dem Ukrainekrieg geflohen. Die Kinder der drei Familien besuchen derzeit die Grundschule Wupper. Mit dem Wechsel auf die Sekundarschule fühlen sie sich gut aufgehoben. „Die Kinder freuen sich sehr“, sagten die Mütter.

Daten

Ferien: Die Sommerferien beginnen am Donnerstag, 22. Juni. Das neue Schuljahr startet am Montag, 7. August.

Fest: Bereits am Dienstag, 20. Juni, wird das Schulfest mit großem internationales Buffet gefeiert.

Präsentation: Für November ist dann wieder ein „Tag der offenen“ Tür geplant, wo jede Klasse eine Präsentation vorbereiten wird.