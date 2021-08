TV Herbeck hat wieder Fußballabteilung

Aktiv

Der Vorstand freut sich, bald schon mit den Fußballern an den Start gehen zu können. Im August startet die Saison für die Spieler von Kreisliga C.

Rund 20 Männer zwischen 17 und 33 Jahren sind auf dem Platz künftig dabei.

Der Herbecker Traditionsverein präsentierte bei seiner Jahresversammlung Teile der neu gegründeten Fußballmannschaft. Im August startet für die Vereinsmitglieder und Freunde die erste gemeinsame Saison im TV Herbeck. Von der Kreisligaklasse C aus wollen sie durchstarten und bald schon den Aufstieg feiern.

Viele Jahrzehnte ist es her, dass der Herbecker Turnverein eine Fußball-Abteilung hatte. Die erste Mannschaft ließ ein langjähriges Mitglied auf der Jahresversammlung verlauten, habe es in den 1920er Jahren gegeben. Einige Jahrzehnte später habe sich die Abteilung aufgelöst.

Das Abenteuer, jetzt wieder eine neue Abteilung beim TV aufzubauen, statt sich in einen bestehenden Verein in der Stadt zu integrieren, nehmen die rund 20 Männer, zwischen 17 und 33 Jahren alt, bewusst in Kauf: „Wir wollten nicht für Rade spielen“, betont Nicolai Burghoff (28) selbstbewusst. Er ist Torwart und Trainer der Mannschaft. „Wir wissen, dass es mit viel Arbeit verbunden ist, aber in unserer Gruppe herrscht eine gute Harmonie, die meisten von uns kennen sich schon lange und haben Lust darauf.“

Verein verzeichnet leichten Anstieg der Mitgliederzahlen

Viele von ihnen spielten früher in anderen Vereinen, als Hobbykicker trafen sie sich zuletzt regelmäßig in Herbeck zum Hallenfußball. Nun wollen sie sich aber wieder gegen andere messen und sind zuversichtlich, ihre Konkurrenz bald in Grund und Boden zu spielen. Ein externer Trainer soll sich bald um die Mannschaft kümmern und sie in der Kreisliga C begleiten. Ihre Entschlossenheit überzeugte auch den Vereinsvorsitzenden Roger Feldmann, der am Freitag – ohne Gegenkandidat – in seinem Amt bestätigt wurde, ebenso wie der restliche Vorstand (Tanja Röbke für die Verwaltung und Ingrid Ahlefeld für die Finanzen). Sabine Erxleben bleibt Schriftführerin und Jörg Becker Sozialwart. Frederik Seifert wurde zum neuen Pressesprecher gewählt, Grischa Röbke schied aus.

Nach Jahren des Rückgangs verzeichnet der Verein in diesem Jahr wieder einen leichten Mitgliederzuwachs. Aktuell sind es 500 Sportler, die sich im Verein engagieren. sebu