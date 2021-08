Heimatverein braucht dringend neue Helfer

Engagement

+ © Jürgen Moll Die bergische Kaffeetafel in den Museumsräumen ist nach wie vor ein Renner. Elke Steinkamp, Hildegard Dolenga und Erika Spies (von links) kümmern sich seit vielen Jahren darum. © Jürgen Moll

Die aktiven Ehrenamtler sind nicht mehr die Jüngsten. Neue sind beim HVV willkommen.

Von Stefan Gilsbach

Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) hat sich um Radevormwald viele Verdienste erworben. Um nur ein Beispiel zu nennen, das sich 2020 jährt: Der HVV war federführend bei der Bewerbung der Stadt für die legendäre Teilnahme beim „Spiel ohne Grenzen“ vor 50 Jahren.

Weniger spektakulär, aber ebenso verdienstvoll, sind die viele Ausstellungen und Aktionen zur Heimatgeschichte. Und regelmäßig findet im Heimatmuseum, der „guten Stube“ der Stadt direkt gegenüber dem Rathaus, die beliebte bergische Kaffeetafel statt. „Manchmal haben wir pro Woche drei Kaffeetafeln“, sagt Ursula Mahler. Die stellvertretende Landrätin ist Vorsitzende des Vereins.

Doch um all diese schönen Aktionen anbieten zu können, braucht es ehrenamtliche Helfer. Und da fehlt es dem Verein zunehmend an Nachwuchs, sagt Ursula Mahler. „Wir benötigen neue Ehrenamtler für den Arbeitskreis, denn viele der jetzigen Mitglieder sind schon recht alt.“

„Für ein Projekt finden sich die Leute zusammen, was sich über Jahre erstreckt, ist unbeliebt.

Ursula Mahler, HVV-Vorsitzende

Der Arbeitskreis kümmert sich nicht nur um die Kaffeetafeln, sondern er archiviert und sammelt Dokumente und andere Exponate für den Bestand des Heimatmuseums.

Die Sorge um den mangelnden aktiven Nachwuchs haben heutzutage viele Vereine, weiß Ursula Mahler. Sie sieht dafür mehrere Gründe.

HVV MITGLIEDER Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Radevormwald hat derzeit rund 300 Mitglieder. BEITRAG Der jährliche Beitrag beläuft sich auf zwölf Euro. KONTAKT Kontakt ist möglich unter info@heimatmuseum-radevormwald.de oder über die Anschrift Heimat- und Verkehrsverein e.V., Postfach 1262, 42461 Radevormwald. INTERNET Mehr Auskünfte gibt es auf der Internetseite. www.heimatmuseum-radevormwald.de

Zum einen seien die Senioren heute beweglicher und reisefreudiger als früher. „Viele in diesem Alter sind auf Kreuzfahrten unterwegs“, so Mahler. Die Senioren wollten die Welt sehen und sich nicht vor Ort an einen Verein und seine regelmäßigen Veranstaltungen und Pflichten binden. Und dies sei ein generelles Problem: „Keiner will sich mehr binden. Für ein einzelnes Projekt finden sich die Leute zusammen, aber alles, was sich über Jahre erstreckt, ist unbeliebt.“

Dabei sei es durchaus nicht nötig, ständig präsent und auf Abruf zu sein. Es helfe schon, wenn jemand drei oder vier Mal ehrenamtlich seine Hilfe anbiete, erklärte die stellvertretende Landrätin.

Eigentlich müsste, wenn man sich die Aktivitäten des HVV ansieht, für jedes Interesse und Talent etwas dabei sein. So veranstaltet der Verein regelmäßig stadtgeschichtliche Führungen, richtet Sonderausstellungen aus, nimmt teil an der Stadt-Rallye und ist einmal im Jahr auch bei der „Nacht der Museen“ dabei. Auch trauen lassen können sich Paare in den schönen Räumen des Hauses an der Hohenfuhrstraße.

Die Pflege der Mundart ist ein weiteres Gebiet, auf dem sich die HVV-Mitglieder große Verdienste erworben haben. Das größte Vorhaben auf diesem Gebiet ist ein Mundart-Wörterbuch „im Umfang des Dudens“, so der HVV, das langsam seiner Vollendung entgegengehe.

Ein wichtiges Stück Heimat sind die Baudenkmäler der Stadt, auch hier hat der Verein immer wieder eingegriffen und für den Erhalt gesorgt. So leitete und koordinierte der HVV die Restaurierung des Rokoko-Gartenhauses im Parc de Châteaubriant und organisierte vor zehn Jahren den Wiederaufbau der Brücke am Uelfebad, der im vergangenen Jahr gefeiert wurde.

Wenn sich mehr Einwohner entscheiden würden, sich im Heimatverein zu engagieren und ein wenig Zeit zu opfern, kann der Heimat- und Verkehrsverein gelassen seinem 100-jährigen Jubiläum entgegensehen, das im Jahr 2025 gefeiert wird.

Im Jahr 1925 war der Heimatverein Radevormwald ins Leben gerufen worden, und seine Aufgaben waren schon damals die Pflege des Stadtbildes und die Dokumentation der Heimatgeschichte.

Auch bei der Einleitung der Städtepartnerschaft zum französischen Châteaubriant hat der Vereine eine wesentliche Rolle gespielt. Im Jahr 1980 war eine Delegation aus Frankreich zu Gast beim HVV in Radevormwald. Und als man beisammen saß, nahm der Gedanke einer Städtefreundschaft Gestalt an.