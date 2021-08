Haus bedeutet Freiheit und Geborgenheit

Hölterhof

+ © Wolfgang Scholl Für die Schützen ist ihr Domizil am Hölterhof wie die Erweiterung des eigenes Heims. Der Schießstand ist 2012 mit neuer Belüftungsanlage ausgestattet worden und bis 2019 zertifiziert. © Wolfgang Scholl

Verein hält das Schützenhaus auf dem neuesten Stand und modernisiert regelmäßig. Es wird 50 Jahre alt.

Von Flora Treiber

1967 legten die Schützen den ersten Stein für ihr neues Vereinsheim und einen hochmodernen Schießstand. Das Schützenhaus am Hölterhof wird 2017 deshalb 50 Jahre alt. Für die Mitglieder des Schützenvereins von 1708 (ältester Verein) bedeutet das Schützenhaus in erster Linie Selbstständigkeit und Freiheit.

„Wir sind hier unser eigener Herr und können uns nicht nur zum Schießen versammeln. Unser Schützenhaus ist ein Ort des Treffens und der Geselligkeit. Wir halten Versammlungen ab und treffen uns auch zum Kartenspielen“, sagt Bernd Lömker. Seit der Jahresversammlung ist Lömker, der bei der Grundsteinlegung vor einem halben Jahrhundert bereits dabei war, wieder Vorsitzender des Vereins.

Der erste Schießstand war am Kreuz beheimatet

An den ersten Schießstand, der am Kreuz beheimatet war, kann Lömker sich noch gut erinnern. „Unser Schießstand war unterirdisch und damals nicht modern. Wir wollten uns vergrößern und das Grundstück am Hölterhof war frei“, erzählt Lömker. Aber nicht nur das Grundstück war frei, sondern eigentlich der gesamte Hölterhof, der damals zu dem Gehöft Fischer gehörte. „Hier war weit und breit nur Land. Allerdings gab es hier damals eine Wirtschaft mit eigener Kegelbahn. Das Schützenhaus hat sich diesem Gebäudekomplex angeschlossen.“

Wo damals gekegelt wurde, stehen heute Garagen, aber das Schützenhaus ist nach wie vor in Betrieb. Daran wird sich, solange es den Schützenverein in Radevormwald gibt, auch nichts ändern. Zwar sind die Schützen nicht Eigentümer des Grundstücks, aber des Hauses – und zwar, so lange der Verein besteht. „Wir haben das vor 50 Jahren so geregelt. Ein weiterer Punkt, der uns große Sicherheit gibt“, sagt der Vorsitzende.

Nach der Grundsteinlegung feierten die Schützen im April 1967 ihr Richtfest. Vieles leisteten die Männer des Vereins in Eigenleistung. Schütze zu sein, bedeutete damals Manneskraft und Zusammenhalt. „Der damalige Bürgermeister war auch aktiver Schütze und hat viele Mitglieder in unseren Verein gebracht. Davon haben wir damals profitiert.“

Seit der Fertigstellung des Hauses nehmen die Schützen die regelmäßige Renovierung der 600 Quadratmeter ernst und scheuen keine Investitionen. Dank regelmäßiger Pflege und einem sorgsamen Umgang mit dem Inventar befindet sich das Schützenhaus heute in einem guten Zustand. In 50 Jahren wurde das Flachdach des Schießstandes zweimal erneuert, im vorigen Jahr mussten die Regenrinnen ausgetauscht werden, und Streicharbeiten fallen ohnehin regelmäßig an. Für die Schützen ist der Schießstand wie die Erweiterung des eigenen Heims. „Wenn man ein Haus nicht pflegt, verfällt es“, sagt Lömker.

Vor etwa vier Jahren sanierten die Schützen ihren Schießstand und bauten eine neue Belüftungsanlage ein. Eine Maßnahme, die den Verein mehr als 25 000 Euro kostete. Die Entlüftung des 50 Meter langen Schießstandes läuft seitdem ohne Probleme. Für den Vorsitzenden ist es wichtig, dass das Schützenhaus auf dem neuesten Stand bleibt.