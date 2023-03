Harmonika-Band lädt zu Jahreskonzerten ein

Die Radevormwalder Harmonika-Band lädt wieder zu zwei Jahreskonzerten ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ein.

Am 11. und 12. März im Radevormwalder Bürgerhaus

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Harmonika-Band Radevormwald veranstaltet am zweiten Märzwochenende ihre Jahreskonzerte. Zwei Auftritte im Radevormwalder Bürgerhaus sind geplant, der erste am Samstag, 11. März um 17 Uhr, der zweite dann am Sonntag, 12. März, um 15.30 Uhr.

Auf dem Programm stehen sowohl klassische Werke als auch Rock und Pop. Gespielt werden beispielsweise zwei Songs von Queen (darunter „Bohemian Rhapsody“) und ein Medley mit Hits von Abba.

Zwei Vokalisten sind auch an dem Konzert beteiligt

Ebenfalls freuen dürfen sich die Zuhörer auf Melodien aus bekannten Filmen und ein Medley mit Hits aus den 1980er Jahren. Neben den Musikern der Harmonika-Band sind auch Vokalisten an dem Konzert beteiligt: Sandra Moreno, Tamara Leven, Charlotte Kleesattel und Philipp Baumann übernehmen die Gesangsparts.

Die Harmonika-Band kann inzwischen auf eine 45-jährige Geschichte zurückblicken. Gegründet wurde das Ensemble im Jahr 1978 von ehemaligen Mitgliedern verschiedener Akkordeon-Vereinigungen. Typisch für die Harmonika-Band ist die Beteiligung einer Rhythmus-Gruppe, die für einen Sound wie bei einer Big Band sorgt.

Karten für das Konzert kosten für Erwachsene zwölf Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren zahlen sechs Euro, Kinder bis zehn Jahren haben freien Eintritt.

Die Karten im Vorverkauf gibt es im Fleischerfachgeschäft Kalkuhl, Kaiserstraße 79, in der Stadtbücherei im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5, sowie bei allen Mitwirkenden des Konzerts.



Samstag, 11. März, 17 Uhr (Einlass 16.15 Uhr; Sonntag, 12. März, 15.30 Uhr (Einlass 14.45 Uhr), Saal des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-5